Папа сам пішов до посольства Росії висловити своє обурення.

 

Папа Франціск нині відвідав посольство Росії при Святому Престолі, щоб передати послу Москви свою тривогу з приводу вторгнення Росії в Україну, що стало безпрецедентним відхиленням від дипломатичного протоколу: вперше Папа сам пішов до посольства – іноземних посланців зазвичай викликає держсекретар Ватикану або вони зустрічаються з папою в Апостольському палаці, передає Reuters.

 

 

Цей жест 85-річного Папи став виразом його обурення злочинними діями Москви в Україну та готовності особисто звернутись з проханням припинити це.

 

Прес-секретар Ватикану Маттео Бруні сказав, що Папа провів близько пів години у посольстві, яке розташоване трохи більше як за пів кілометра від Апостольської резиденції. Він не прокоментував, чи Папа запропонував посередництво Ватикану.

 

В інтерв'ю Reuters 14 лютого, перед вторгненням, посол України у Ватикані Андрій Юраш заявив, що Київ буде відкритий до посередництва Ватикану в конфлікті.

 

 

25.02.2022

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