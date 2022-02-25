Допомога теробороні та біженцям.

Для потреб територіальної оборони та біженців у Івано-Франківську організували збір необхідних речей.
Центральною точкою координації зараз є франківський Центр надання адміністративних послуг, що на Вічевому майдані. Він працює цілодобово, і збирають тут зараз речі для бійців територіальної оборони, добровольців, а також – для біженців зі східних регіонів.
Тут чергують працівники Муніципальної варти, ЦНАПу та волонтери.
Зараз найбільше потрібні такі речі:
теплий одяг, каремати, медикаменти – кровоспинні засоби тощо. Є потреба у харчах, особливо просять приносити м’ясні консерви у бляшанках, крупи, чай, каву.
Також можна приносити засоби гігієни – мило, антисептики тощо.
Конкретні запити і потреби у різний час можуть бути різними. Тож до волонтерів у ЦНАП можна звернутися напряму за телефонами: (0342) 750-119 та (099) 157-39-11.
У Львові діє координаційний центр допомоги вимушено переміщеним особам. Усім, хто може допомагати фізично або засобами першої необхідності, прохання звертатись за телефоном:
032 254 60 79.
Перелік першочергово необхідних речей:
– Термозберігаючі ковдри, спальні мішки, каримат, матраци, одяг та дощовики;
– Миючі засоби для тіла, зубні пасти та щітки, підгузки та прокладки, паперові рушники, антисептик, спирт, маски багаторазові та одноразові;
– Гребінці, жіноча, чоловіча та дитяча спідня білизна, рушники з мікрофібри, багаторазові набори посуду;
– Батарейки, свічки, ліхтарики;
– Харчування: вода, їжа швидкого приготування, енергетичні батончики, сухофрукти, горіхи, консерви, вермішель, крупи швидкого приготування.
Дякуємо усім громадським організаціям та людям доброї волі, які вже зголосились допомогти.
Адреси пунктів збору:
– Залізнична адміністрація – вул. Виговського, 34
– Личаківська адміністрація – вул. Костя Левицького, 67
– Шевченківська адміністрація – вул. Липинського, 11
– Галицька адміністрація – вул. Ференса Ліста, 1
– Сихівська адміністрація – просп. Червоної Калини, 66
– Франківська адміністрація – вул. Генерала Чупринки, 85.
25.02.2022