В Тернополі зупинили громадський транспорт. Всіх просять евакуюватися в укриття.

В Тернополі проведи екстренне засідання оперативного штабу й прийняли рішення про повітряну тривогу. В 07:30 ввімкнули сирени і закликаи містян евакуюватися в укриття.

"Рішення Тернопільського обласного оперативного штабу - повітряна тривога! Прошу вас якнайшвидше евакуюватися у захисні приміщення або в підвали вашого будинку», – повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал після засідання.

В цілях безпеки прийнято рішення зупинили громадський транспорт. "Закликаю вас: без необхідності не виходьте з дому!», – додав Сергій Надал.

Освітні заклади, як і у Львові сьогодні не працюватимуть.



