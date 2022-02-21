На засіданні Радбезу РФ Путін дав зрозуміти, що нині визнає «ДНР» та «ЛНР».

На засіданні Ради безпеки Росії Владімір Путін заявив, що сьогодні ухвалить рішення на звернення ватажків т. зв. Донецької та Луганської народних республік визнати ці "республіки". Про їхнє звернення стало відомо за квадранс до початку засідання Ради безпеки. Судячи з риторики обговорення, рішення буде позитивне.

Коли директор СЗР Серґєй Наришкін третій підряд в обговоренні (після секретаря Радбезу Ніколая Патрушев та прем'єр-міністра Михаїла Мішустіна) виступив за відтермінування визнання і визначитися з цим після переговорів з президентом США Джо Байденом, Путін його перебив і змусив висловитися за негайне визнання (при цьому Наришкін, заїкаючись у відповідь на зауваження Путіна, готовий був погодитися з приєднаннм "ДНР" і "ДНР" до Росії, але Путін його жорстко обірвав словами, що нині це не обговорюється).

Далі заперечень стосовно негайного визнання не було, більше того, керівник МВС Владімір Колокольцев висловився за визнання, "але у межах до окупації українськими військами". Єдино міністр МЗС Сєрґей Лавров свою підтримку негайного визнання дипломатично висловив у формі, що не заперечує можливість зробити це після переговорів з Байденом.

У своєму виступі Путін звинуватив Україну в тому, що вона не має наміру виконувати Мінські угоди та що питання щодо ситуації на Донбасі безпосередньо пов'язане з російськими вимогами так званих гарантій безпеки, висунутих Сполученим Штатам та НАТО.

Підтвердження своїх тез він, фактично, вимагав від кожного з тих, хто виступав. Учасник переговорів політрадників "нормандської четвірки" Дмітрій Козак заявив, що, на його думку, українська сторона на цих переговорах дала йому зрозуміти, що їй "не потрібен Донбас". Козак, до речі, спробував сформулювати свою думку щодо визнання "ДНР" та "ЛНР" у формі: "Приєднувати Донбас чи ні – це серйозна проблема", після чого Путін його обірвав.

Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв теж заявив, що Україна не хоче виконувати Мінські угоди, і запевнив, що Росія не боїться санкцій Заходу, оскільки, за його словами, країни Заходу через якийсь час "самі прийдуть і самі все запропонують", як це сталося після визнання Росією самопроголошених Південної Осетії та Абхазії. Спікери Держдуми та Ради Федерації також підтримали визнання (Валентіна Матвієнко при цьому заявила: "київський маріонетковий режим не лише не хоче, а й не може нічого вирішити. Якби в Україні хотіли закінчити цей конфлікт, США дали б вказівку київському керівництву, і ті відразу сіли б за стіл переговорів. Цей конфлікт потрібен Україні, щоб виправдовувати економічну ситуацію, а Заходу – для «антиросійського проєкту»").

Глава МЗС Серґєй Лавров звинуватив владу України в атаці на все російське та фактично погодився з раніше висловленими Путіним звинуваченнями у геноциді. Він також підтримав визнання "ДНР" та "ЛНР", як і міністр оборони Сєрґєй Шойгу. Керівник Росгвардії Віктор Золотов сказав, що Росія межує не з Україною, а з "американцями. Треба йти далі".

На закінчення Путін підсумував: "Я вашу думку почув. Рішення про питання визнання "ДНР" та "ЛНР" буде ухвалено сьогодні".

Подавалося, що засідання Радбезу йде у прямому ефірі, однак годинник Шойґу, який в "прямій трансляції" потрапив камеру після 18-ї години за московським часом, показував час 12:43. Тобто ще до згаданого звернення ватажків "ДНР" і "ЛНР" о 15:40.