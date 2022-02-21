Завжди є місце святу

Якщо анонси війни в Україні у виконанні західних політиків не припиняться, то ми матимемо додаткові "червоні дні календаря" частіше, ніж трапляються завдання легких тілесних ушкоджень Шуфричу. Правда, і рихтування фізіономії цього персонажа також є своєрідним святом. Огляд подій тижня в Україні.

Виступ тижня

З часів "пивного путчу" Мюнхен є непевним населеним пунктом, де періодично стаються драматичні події. Саме в столицю Баварії люблять приїжджати особини з невиліковними хибами психіки, які уявили себе нащадками Атілли. Саме з берегів річки Ізар ті особини повідомляють усьому глобусу, що будуть його перемальовувати за своїми уподобаннями. У 1938 році художник у відставці у цьому населеному пункті де-факто почав Другу світову війну, а через сімдесят років власник найбільшої ядерної валізки життєрадісно повідомив заспокоєній на всю голову Європі, що "можем повторіть".

Іноді в Мюнхені стаються події меншого масштабу, але для окремо взятої країни від Сяну до Дону дуже важливі. Завдяки тамтешній безпековій конференції українці взнали, що їхній президент добре читає непогано написані букви, які складаються у правильний текст, про те, що ми хочемо миру, ООН перетворився на гурток друзів Альцгеймера, Крим і Донбас повернуться у свій нормальний статус мирним шляхом, а "Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року були поставлені під сумнів".

Співвітчизники Зеленського мали б бути втішені тим, що Володимир Олександрович не озвучив з мюнхенської трибуни своє сакраментальне питання "Чому ми не в НАТО?" і напружитися від того, що президента таки не попускає бажання зустрітися з тим, який в 2008 році прозоро натякав Європі про власну неадекватність.

Фраза Зеленського "Я не знаю, що хоче президент РФ, тому пропоную зустрітися" навіть найбільше втішених має протверезити, а коли Верховний головнокомандувач наступного разу читатиме зграбно написаний текст в Мюнхені, хочеться сподіватися, що він не закінчуватиме фразу "Україна 8 років є щитом. І 8 років стримує одну з найбільших армій світу. Яка стоїть вздовж наших кордонів, а не з кордном ЄС. І гради летіли у Маріуполь, а не у європейські міста" словосполученням "Слава Богу".

Єднання тижня

Коли Джозеф Байден, Ентоні Блінкен чи Sunday Mirror оголосять про чергове заплановане росіянами вторгнення в Україну, то дуже доцільно супроводжувати таку інформацію дописом "має бути вихідний день". Решту атрибутів свята ми зробимо самі – на будинках вивісимо державні прапори, президент Зеленський своїм виступом дасть старт відповідному телемарафону, а Олександр Абраменко зробить кульбіт краще за Ці Гуанпу і таки візьме "золото".

Готуватися до майбутніх свят потрібно вже зараз, бо гарант американської конституції через два дні після нашого найновішого свята повідомив: «На цей момент я думаю, що він (президент РФ, – Z) ухвалив таке (про ескалацію воєнних дій, – Z) рішення, я маю підстави так говорити».

Бажано, звичайно, аби вказували конкретні дати початку війни, бо коли, наприклад, британський прем'єр Борис Джонсон каже: "Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, призначений для чогось, що може стати дійсно найбільшою війною в Європі з 1945 року тільки з точки зору масштабу", то не все до кінця зрозуміло і у людей, які відповідають за прапори і телемарафони, може статися збій програми, а Офіс Президента України не встигне підготувати відповідне відео.

Дипломати тижня

Шефова зовнішньополітичного відомства Об'єднаного Королівства Британії і Північної Ірландії приїхала до Києва і вселила в душу свого українського колеги впевненість у завтрашньому дні у вигляді створення нового троїстого союзу, де будуть Велика Британія, Польща і Україна, та щасливо повернулася додому.

Дмитро Кулеба з приводу зустрічі з Ліз Трасс розповів, що насамперед між країнами розвиватимуться економічні відносини та співпраця у галузі кібербезпеки (враховуючи найбільшу кібератаку за всю історію країни, це таки дійсно важливо).

Після того міністр закордонних справ мусів думати, що робити з послом України в тій ж Великій Британії Вадимом Пристайком. Дипломат "трохи" проігнорував Конституцію і забув, що там, де не можна говорити те, що думаєш, думай, що говориш. Тобто поставив під сумнів євроінтеграцію України. В МЗС відреагували традиційним "слова посла вирвані з контексту". Президент Зеленський був загадковішим, бо сказав що "ми повинні рухатися тим шляхом, який ми обрали. На цьому шляху найголовніше, щоб наша армія була потужною, а куди цей шлях приведе і коли – подивимося".

Німецька дипломатія не має проблем на кшталт Кулеба-Пристайко і Анналена Бербок не виправдовуватиме свою підлеглу Анку Фельдгузен за вільне трактування Будапештського меморандуму. Посол (фемінітиви до цієї посади ріжуть вухо навіть глухому) Німеччини у телеефірі сказала: "Міжнародні угоди, ви згадали про Будапештський меморандум – це домовленість, але немає можливості це імплементувати, якщо дійсно потрібно. Це підписи, й нічого іншого". Ну немає, то й немає. Фрау Фельдгузен буде реальним претендентом на високу посаду у "Газпромі".

Гроші тижня

Крім роздумів про початок війни, десь на антиподах від Америки держсекретар Сполучених Штатів розмірковує про фінансову сторону буття. "Адміністрація США пропонує Україні суверенні кредитні гарантії на суму до одного мільярда доларів для підтримки її програми економічних реформ і продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом", – заявив Ентоні Блінкен.

З МВФ просочилася інформація про третій транш для України у розмірі 700 мільйонів доларів і міркування про додаткові півтора мільярда. Поки що всі ці числа з багатьма нулями вилами по воді писані, але звучить бадьоро.

Мінімально конкретнішим був канцлер Німеччини Олаф Шольц, який під час візиту до Києва похапцем згадав про 150 мільйонів євро, які німці у екстренному порядку нададуть українцям у вигляді кредиту, а потім ще щось нададуть.

Канада виділити 120 мільйонів канадських доларів (1 канадський долар – 22,24 гривні, – Z) вирішила ще на початку року. Тепер до цих грошей додасться ще 400 мільйонів доларів США. Враховуючи і японську екстренну допомогу у розмірі 100 мільйонів доларів США, то святкувати можна буде не дуже помпезно, але помітно.