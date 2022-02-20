Макрон і Путін домовилися розблокувати дипломатичні шляхи вирішення кризи.

Президенти Франції та Росії провели телефонні переговори, на яких обговорювалася ситуація в Україні, і, за повідомленням французької сторони, домовилися про розблокування переговорного процесу. Розмова президентів тривала без квадрансу дві години.

Як повідомляє пресслужба Єлисейського палацу, за підсумками розмови Макрон та Путін домовилися посилити дипломатичну роботу — її кінцевою метою має стати саміт для визначення нової архітектури миру та безпеки у Європі. Наразі президенти домовилися про поновлення роботи у нормандському форматі та про проведення у найближчі години засідання тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення.

Сторони домовилися, що міністри закордонних справ Франції та Росії невідклано проведуть зустріч із тим, щоб домовитися про зустрічі на найвищому рівні за участі України, Росії та західних країн для встановлення нового безпекового порядку в Європі.

При цьому в офіційному повідомленні на сайті Кремля йдеться лише про те, що сторони домовилися «про продовження контакту на різних рівнях», і зазначається, що під час розмови Путін заявив, що причиною загострення обстановки на Донбасі стали «провокації українських силовиків» та звинуватив Київ у імітації переговорного процесу.

Одразу після розмови з Путіним Емманюель Макрон телефонічно переговорив із Президентом України Володимиром Зеленським, який теж підтримав необхідність скликання тристоронньої контактної групи та невідкладного запровадження режиму тиші на Донбасі.

Про це повідомив Єлисейський палац у неділю після тривалої телефонної розмови між главами двох держав, інформує "Європейська правда".

Лідери двох країн погодилися з "необхідністю сприяння дипломатичному вирішенню нинішньої кризи та зробити все, щоб цього досягти", — заявили у Єлисейському палаці.

Вони визнали, що необхідна інтенсивна робота для того, щоб у найближчі години провести засідання тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення.

То була друга розмова Макрона і Зеленського за цю добу — перед тим вони зідзвонювалися у суботу ввечері невдовзі по тому, як Президент України виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки.