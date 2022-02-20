Російські навчання в Білорусі продовжено на невизначений час.

Навчання «Союзна рішучість-2022» за участю 30 тисяч російських військових у Білорусі, що мали нині завершитися, будуть продовжені на невизначений час. Про це повідомив міністр оборони Республіки Білорусь Віктор Хренін.

Підводячи підсумки – як виявилось, проміжні – оперативних навчань у рамках комплексної перевірки сил реагування Союзної держави Білорусі та Росії, генерал-лейтенант Віктор Хренін повідомив:

– У зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі, президентами Республіки Білорусь та Російської Федерації прийнято рішення перевірку сил реагування Союзної держави продовжити.

У її ході ретельно опрацьовуватимуть етапи оборони Союзної держави, які не були охоплені з таким ступенем деталізації навчальними питаннями попереднього періоду перевірки. Загалом її спрямованість залишиться незмінною – вона має забезпечити адекватне реагування та деескалацію військових приготувань недоброзичливців поблизу наших спільних кордонів.

На території суміжних держав створено численні угруповання військ та сил. У тому числі – треті країни. Підвищено рівень готовності до застосування міжвидових формувань екстреного реагування НАТО з 7 до 5 діб на випадок так званої ескалації ситуації в Україні.

Сусідні з нами країни в екстреному позаплановому порядку «накачуються» найсучаснішою зброєю. При цьому пріоритет надається сучасним наступальним засобам.

Модернізовано об'єкти військової та транспортної інфраструктури. Кратно зросла чисельність проведених поблизу кордонів Союзної держави незрозумілих для нас навчань та операцій. Очевидна його спрямованість проти Росії та Республіки Білорусь.

У свідомість західного обивателя міцно впроваджено думку про неминучість війни зі «східними сусідами». При цьому у мілітаристських устремліннях звинувачують Російську Федерацію та Республіку Білорусь.

Захід відмовляється сприймати позначені Росією «червоні лінії» в архітектурі безпеки Європи, які є актуальними і для білорусів. Ми бачимо, як іде відторгнення основного принципу неподільності безпеки.

В умовах чітко окреслених «червоних ліній» інтенсивно шукаються шляхи їхнього обходу. Висуваються ідеї нових форматів освоєння у військовому плані на території України.