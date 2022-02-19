Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України.

Сенатори від обох партій засудили нарощування російської військової присутності біля українських кордонів та виявили єдність у прагненні захистити Україну.

Сенат Конґресу США висловив непохитну підтримку незалежній Україні та засудив російську військову аґресію щодо сусідньої країни на тлі нових побоювань щодо можливого вторгнення, яке може призвести до війни в Європі. Про це говориться у резолюції на підтримку України, ухваленій сенаторами одноголосно.

«Конґрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України», – заявив республіканський сенатор Роб Портман (Rob Portman), репрезентуючи проєкт резолюції разом із колегою-демократкою Джин Шахін (Jeanne Shaheen) та іншими сенаторами.

Голосування в Сенаті щодо зазначеного документа відбулося після того, як президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що «всі ознаки» вказують на те, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну.

«Прийнята резолюція має дуже велике значення», – наголосив лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер (Chuck Schumer). На його думку, схвалення документа означає, що американські законодавці від обох партій «єдині в прагненні захистити Україну».

Як випливає із тексту резолюції, яку на своєму офіційному сайті цитує сенаторка Джин Шахін, американські законодавці виступають за «непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України», на підтримку «зусиль влади України щодо відновлення територіальної цілісності». У документі лунає «засудження нарощування військової присутності Росії» на кордоні з Україною. У зв'язку з цим законодавці закликають Білий дім «надавати політичну, дипломатичну та військову підтримку» Києву. Це має передбачати додаткові поставки Україні озброєнь, йдеться в документі.

Законодавці також пропонують адміністрації президента США Джо Байдена «у разі будь-якого подальшого вторгнення або шкідливих дій з боку Росії, що підривають суверенітет України, використовувати всі наявні інструменти, щоб змусити РФ зазнати значних витрат, і задля відновлення миру в Європі».