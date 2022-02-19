Сенат США ухвалив резолюцію на підтримку України.

Сенатори від обох партій засудили нарощування російської військової присутності біля українських кордонів та виявили єдність у прагненні захистити Україну.

 

 

Сенат Конґресу США висловив непохитну підтримку незалежній Україні та засудив російську військову аґресію щодо сусідньої країни на тлі нових побоювань щодо можливого вторгнення, яке може призвести до війни в Європі. Про це говориться у резолюції на підтримку України, ухваленій сенаторами одноголосно.

 

«Конґрес єдиний у своїй підтримці незалежності та суверенітету України», – заявив республіканський сенатор Роб Портман (Rob Portman), репрезентуючи проєкт резолюції разом із колегою-демократкою Джин Шахін (Jeanne Shaheen) та іншими сенаторами.

 

Голосування в Сенаті щодо зазначеного документа відбулося після того, як президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що «всі ознаки» вказують на те, що Путін ухвалив рішення про вторгнення в Україну.

 

«Прийнята резолюція має дуже велике значення», – наголосив лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер (Chuck Schumer). На його думку, схвалення документа означає, що американські законодавці від обох партій «єдині в прагненні захистити Україну».

 

Як випливає із тексту резолюції, яку на своєму офіційному сайті цитує сенаторка Джин Шахін, американські законодавці виступають за «непохитну підтримку Сполученими Штатами безпечної, демократичної та незалежної України», на підтримку «зусиль влади України щодо відновлення територіальної цілісності». У документі лунає «засудження нарощування військової присутності Росії» на кордоні з Україною. У зв'язку з цим законодавці закликають Білий дім «надавати політичну, дипломатичну та військову підтримку» Києву. Це має передбачати додаткові поставки Україні озброєнь, йдеться в документі.

 

Законодавці також пропонують адміністрації президента США Джо Байдена «у разі будь-якого подальшого вторгнення або шкідливих дій з боку Росії, що підривають суверенітет України, використовувати всі наявні інструменти, щоб змусити РФ зазнати значних витрат, і задля відновлення миру в Європі».

19.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
«Діалог традицій» Ганни Криволап
19 лютого о 15:00 у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького відбудеться авторська екскурсія та круглий стіл з обговорення творчості відомої художниці Ганни Криволап.
18.02.22 | | Штука
На спині у носорога
Сергій ГЕРМАН
«Зоосад революції» Івана Монолатія не для тих, хто полюбляє колискові з їх заспокійливими мелодіями. Це читання для фанів року. І старого, і нового. Для прихильників інтелектуальних аберацій.
18.02.22 | | Штука
Енергетичні напої небезпечні для дітей?
Метадослідження виявило кореляцію між недомаганням і споживанням енергетичних напоїв із вмістом кофеїну.
18.02.22 | | Наука
Чи змінять німці свою позицію щодо експорту зброї?
Максим МУЛЯР
Поки що більшість німців виступає проти експорту зброї до України. Утім дискусії щодо зміни такої позиції в німецькому політикумі вже розпочалися.
18.02.22 | | У світі
Годинник судного дня: залишилося 100 секунд
Цьогоріч годинник судного дня зупинився на рекордній позначці — вдруге в своїй історії стрілка так близько до півночі.
17.02.22 | | Наука
Згадайте, що просив Путін
Володимир СЕМКІВ
Як носовичок не лікує катар, так жодні поступки не стримують Москви. Вчора була одна «пред’ява», нині інша, але що більшим є тиск Росії на Україну, то повніше втілюються її фобії. 
17.02.22 | | Україна
Новаківський як маркер самовизначення нації
Діана Клочко
На творчість Новаківського треба дивитися через сецесію, ар нуво, через «поєднання» австрійського і польського мистецтва, а також українського колориту із мітологією, народного з архаїчним, експресивного з побутовим.
17.02.22 | | Штука
Переосмислити, щоб зуміти зцілитися
Юлія Баір
Виставка «Ремісія» Івана Винарчика, центральною ідеєю якої вгадується переосмислення феномену насилля в трагічні періоди історії, — незвична тематикою як для львівської галереї «Зелена канапа», так і для сучасного українського живопису.
16.02.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.