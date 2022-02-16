Міноборони Росії повідомило про виведення військ Південного військового округу з навчань у Криму.

 

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило нині зранку, що підрозділи Південного військового округу, які завершили участь у тактичних навчаннях на полігонах Кримського півострова (окупованого і анексованого Росією в 2014 році), здійснюють марші до пунктів постійної дислокації залізничним транспортом.

 

 

Повідомляється, що "особовий склад підрозділу здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу: танків, бойових машин піхоти та самохідних артилерійських установок – на залізничні платформи на станціях навантаження. Військовими ешелонами бойову техніку та військовослужбовців доставлять до пунктів постійної дислокації військових частин, зокрема в республіки Дагестан та Північну Осетію-Аланію. Після прибуття техніка буде обслужена та підготовлена ​​до проведення чергового етапу бойового навчання".

 

Департамент інформації та масових комунікацій Міноборони РФ опублікував відео, як ешелон із бронетехнікою перетинає залізничним мостом Керченську протоку.

 

 

Вчора ввечері пресслужба Південного військового округу РФ повідомила, що підрозділи матеріального технічного забезпечення округу, який брав участь у тактичних навчаннях на загальновійськових полігонах півострова, розпочали 500-кілометровий марш у пункт постійної дислокації в Ставропольському краї.

 

Раніше розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомляла, що в Криму на навчаннях перебувають підрозділи 58-ої армії (зі штабом у Владикавказі) та 49-ої армії (штаб у Ставрополі) Південного військового округу.

 

Про виведення частини російських військ "у зв'язку з завершенням навчань" вперше прозвучало зі слів Сєрґєя Шойґу на зустрічі з Путіним позавчора, 14 лютого.

 

Вчора про це повідомив офіційний речник російського військового відомства генерал-майор Ігор Конашенков: «Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон».

 

З неросійських джерел підтвердження виведення російських військ ще не було. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вчора заявив лиш, що з Москви надходять сигнали щодо необхідності продовження дипломатії і це «дає підстави для обережного оптимізму».

 

16.02.2022

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