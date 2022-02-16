США поки що не підтверджують відведення частини військ РФ від України.

Джо Байден у своєму виступі запевнив Росію, що ні США, ні НАТО, ні Україна не становлять загрози для Росії.

У вівторок ввечері, 15 лютого, американський президент Джо Байден, виступаючи зі зверненням до нації, закликав Кремль до дипломатичного вирішення конфлікту навколо України. Водночас він запевнив, що Сполучені Штати діятимуть рішуче у випадку, якщо Росія все ж таки зважиться напасти на Україну. Імовірність такого нападу Байден, як і раніше, вважає високою. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

За словами Байден, російські військовики все ще перебувають на позиціях, які загрожують Україні. Їхнє число по периметру України, зокрема в Білорусі, він оцінив у 150 тисяч. Сполучені Штати, за словами Байдена, поки що не можуть підтвердити відведення військ, про яке напередодні заявило російське Міністерство оборони.

«Міністр оборони Росії сьогодні доповів, що деякі військові частини полишають позиції поряд з Україною. Це було б добре, але ми поки що не отримали підтверджень цього. Ми ще не переконалися, що російські військові підрозділи повертаються на свої бази. Насправді наші аналітики вказують, що вони залишаються в дуже загрозливому становищі», – сказав президент США.

Байден запевнив, що ні США, ні НАТО, ні Україна не плекають жодних аґресивних планів щодо Росії. «Сполучені Штати та НАТО не є загрозою для Росії. Україна не є загрозою для Росії. Ні у США, ні у НАТО немає ракет в Україні. У нас немає планів розмістити їх там. Ми не націлені на народ РФ. Ми не прагнемо дестабілізувати Росію. Громадянам Росії: ви не є нашим ворогом», – наголосив Байден.

Американський президент нагадав про те, що США та СРСР були союзниками у Другій світовій війні. «Друга світова війна була війною за потребою, але якщо Росія нападе на Україну, це буде війна за вибором – війна без причини або приводу… Тож якщо Росія все ж таки вторгнеться в Україну найближчими днями і тижнями, людські втрати для України будуть величезними, і стратегічні втрати для Росії також будуть величезними. Якщо Росія нападе на Україну, це буде зустрінуте засудженням з боку переважної більшості міжнародного співтовариства», – застеріг Байден.

За словами глави Білого дому, у випадку російської аґресії, США та їхні союзники запровадять санкції, які будуть значно жорсткішими за ті, які були введені досі. Серед об'єктів санкцій він згадав і газогін «Північний потік-2».