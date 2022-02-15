НАТО поки що не підтверджує відведення військ РФ від кордонів України.

Єнс Столтенберґ зазначив, що військова техніка, перекинута ближче до кордонів України, залишається на місці.

 

 

У НАТО поки що не побачили ознак того, що Росія відводить частину своїх військ від кордонів України. Про це у вівторок, 15 лютого, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ на пресконференції перед засіданням міністрів оборони країн – членів НАТО в Брюсселі.

 

«З Москви надходять сигнали про те, що дипломатичні зусилля мають тривати. Це дає підстави для обережного оптимізму. Але поки що ми не побачили жодних ознак деескалації на місці подій», – процитувала слова Столтенберґа телерадіокомпанія Deutsche Welle.

 

Коли його перепитали, чи це означає, що заява Міністерства оборони РФ не відповідає дійсності, генсек НАТО відповів: «Поки що ми не зауважили ознак зниженої військової присутності Росії біля кордонів України. Але ми продовжимо моніторити ситуацію і уважно стежити за тим, що робить Росія».

 

Він пояснив, що із попереднього нарощування Росією своїх військ навесні 2021 року ситуація фактично не змінюється. За словами Столтенберґа, Кремль пересуває війська, але це не є деескалацією, оскільки хоча певну кількість солдатів відводять, військова техніка, перекинута ближче до кордонів України, залишається на місці. «А саме доставка техніки потребує багато часу, тоді як солдатів можна перекинути значно швидше», – пояснив керівник Альянсу.

 

Нагадаємо, що раніше у вівторок, 15 лютого, Міністерство оборони Росії заявило, що частина російських військовиків, які дислокувалися під кордоном України, повертаються в місця свого постійного базування. Російське військове відомство пояснило це «завершенням частини військових навчань».

15.02.2022

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