Байден і Джонсон кажуть про «вирішальне вікно для дипломатії» у зв'язку з кризою в Україні.

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови в понеділок погодилися, що у зв'язку з кризою в Україні залишається "вирішальне вікно для дипломатії", повідомило агентство AFP з посиланням на офіс Джонсона. Пресслужба британського прем'єр-міністра поінформувала, що лідери двох країн "погодилися, що залишається вирішальне вікно для дипломатії та для Росії, щоб відійти від своїх загроз щодо України".

Обговорення, присвячене кризі в Україні, відбулося після того, як представники американської розвідки попередили, що вторгнення Росії може статися за кілька днів.

Джонсон і Байден наголошують, що дипломатичні переговори з Росією залишаються "першочерговим завданням", і вітають переговори, які вже відбулися між Росією та союзниками щодо НАТО, зазначили на Даунінґ-стріт:

"Лідери двох країн наголосили, що будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до затяжної кризи для Росії з далекосяжними наслідками як для неї, так і для всього світу.

Вони погодилися з тим, що західні союзники повинні зберігати єдність перед російськими загрозами, в тім числі запровадження значного пакета санкцій у разі ескалації російської агресії, і підтвердили необхідність того, щоб європейські країни зменшили свою залежність від російського газу, і цей крок більше, ніж будь-який інший, завдасть удару по стратегічних інтересах Росії".

Білий дім заявив, що два лідери "проаналізували поточні дипломатичні зусилля і зусилля стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності біля кордонів України і підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України":

"Вони обговорили зусилля щодо зміцнення оборонної позиції на східному фланзі НАТО та наголосили на постійній тісній координації між союзниками та партнерами, у тому числі готовності накласти серйозні санкції на Росію, якщо вона вирішить продовжити військову ескалацію".

Раніше в понеділок Джонсон закликав президента Росії Володимира Путіна відступити від "краю прірви", назвавши ситуацію "дуже небезпечною".

Борис Джонсон сказав, що не планує відвідувати Москву, але незабаром обговорить кризу з лідерами різних держав.