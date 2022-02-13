Папа ввірив заступництву Пречистої Діви Марії мир в Україні.

Святіший Отець, апелюючи до сумління політиків, ввірив заступництву Діви Марії кожне зусилля на користь миру і разом з прочанами на площі Святого Петра у Ватикані мовчки помолився за Україну.

Під час недільної зустрічі з паломниками, які ниін зібралися опівдні на площі Святого Петра у Ватикані на молитву «Ангел Господній», Папа Франціск знову скерував свою думку до України:

«Дорогі брати й сестри, новини, які надходять із України, дуже тривожні. Ввіряю заступництву Пречистої Діви Марії та сумлінню політичних провідників кожне зусилля на користь миру. Помолімося в тиші».

Після чого схилив голову в молитві і на площі запанувала молитовна тиша.

Нинішня молитва була продовженням молитовної підтримки України Святішим Отцем, три тижні тому Папа проголосив 26 січня 2022 року з Днем молитви за мир в Україні, і в оголошений день перед «Отче нашем» і Апостольським благословенням звернувся до світу такими словами:

«А тепер, проказуючи "Отче наш", запрошую вас помолитися за мир в Україні та чинити це часто протягом цього дня: просімо наполегливо у Господа, аби ця земля могла побачити розквіт братерства та здолати рани, страхи та поділи. Ми згадували про Голокост. Але подумайте: понад 5 мільйонів були знищені протягом минулої війни... Цей народ – багатостраждальний, він витерпів голод, переніс чимало жорстокості та заслуговує на мир. Нехай же молитви та призивання, які сьогодні підносяться аж до неба, торкнуться умів і сердець відповідальних на землі, аби вони вчинили так, щоби переважив діалог, а добро всіх стояло понад частковими інтересами. Прошу вас, нехай ніколи не буде війни! Молімося за мир, проказуючи “Отче наш”: це молитва дітей, які звертаються до того самого Отця, це молитва, яка робить нас братами і сестрами, це молитва братів і сестер, які випрошують примирення та згоди».

Помолитися за мир в Україні під час Служби Божої закликав і архиєпископ Станіслав Гондецький, Голова Єпископської конференції Польщі: