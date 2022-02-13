Байден вчергове попередив Путіна про поважні наслідки вторгнення в Україну.

У телефонічній розмові Путін скаржився на нібито невиконання Україною Мінських домовленостей, проте Байден на це не зреагував.

Президент США Джо Байден та російський лідер Володимир Путін провели в суботу, 12 лютого, телефонічні перемовини. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, з покликом на пресслужбу Білого дому, лідери двох держав обговорювали ситуацію з нарощуванням російських військ навколо України. Дзвінок захищеною лінією зв'язку розпочався об 11.04 за часом Східного узбережжя США (18.04 за київським часом). Завершилася розмова о 12:06 (19:06).

За даними джерел аґенції, ініціатором розмови виступила Москва, запропонувавши провести їх у понеділок, 14 лютого. У Білому домі попросили призначити розмову на 12 лютого, російська сторона погодилася.

Джо Байден під час телефонної розмови попередив Путіна про наслідки вторгнення в Україну. Він чітко дав зрозуміти, що якщо Росія розпочне подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати разом зі союзниками та партнерами «дадуть рішучу відповідь, яка швидко обернеться важкими витратами для Росії».

Байден додав, що Сполучені Штати готові займатися дипломатією, координуючи дії з союзниками та партнерами, однак такою ж мірою є готові до «інших сценаріїв». Він застеріг, що подальше вторгнення Росії в Україну призведе до масштабних людських страждань та послабить позиції Росії.

Байден запевнив, що США готові нарощувати допомогу Україні, якщо Росія продовжуватиме ескалацію. Окрім того, під час бесіди він висловив занепокоєння долею американських громадян, які залишаються в Україні.

«Ми, як і раніше, віддані збереженню перспективи деескалації за допомогою дипломатії. Президент Байден дуже прямо сказав президентові Путіну про наше занепокоєння щодо безпеки американців, які все ще перебувають в Україні. Що б Росія не вирішила, за нашою оцінкою, її зусилля щодо покращення свого стратегічного становища вже зазнають невдачі. І це тільки посилиться, якщо вони зважаться розпочати воєнні дії», – повідомив високопоставлений представник Білого дому на брифінгу за результатами перемовин.

Помічник російського президента Юрій Ушаков розповідаючи журналістам проперемовини поскаржився, що «розмова пройшла в обстановці безпрецедентного нагнітання американськими офіційними особами істерії про нібито неминуче вторгнення Росії в Україну».

«Факти такі, що американці штучно роздмухують істерію навколо так званого планованого російського вторгнення, називають навіть дати вторгнення, а паралельно разом зі союзниками накачують військові м'язи України, виділяються суттєві фінансові ресурси на модернізацію української армії, збільшується кількість військових інструкторів, що відряджаються туди. Під акомпанемент тверджень про вторгнення створюються передумови для можливих провокаційних дій українських збройних сил» – бідкався помічник російського президента.

За його словами, Володимир Путін поскаржився Джо Байдену, що Київ саботує виконання мінських домовленостей. А також, що нібито Захід тим часом ніяк не допомагає вирішити ситуацію на Донбасі, навпаки, українській владі нібито дозволяють не виконувати взяті зобов'язання.

«З урахуванням доктринальних установок України, в яких прямо проголошено мету повернути Крим силовим шляхом, її гіпотетичний вступ до НАТО загрожує, звичайно, найнебезпечнішими наслідками, включно з прямим військовим протистоянням між Росією та Альянсом, хоча б через те, що самі США вважають священною статтю 5 Вашінґтонського договору. Про це наш президент докладно говорив у ході сьогоднішньої бесіди», – повідомив Ушаков.

Він понарікав, що Байден на ці зауваження російської сторони нічого не відповів. Натомість він наголосив на жорстких антиросійських санкціях.

«Президенти домовилися, що висловлені Байденом міркування будуть у Москві уважно розглянуті і по можливості враховані в нашій реакції на позиційні документи, що надійшли зі США та НАТО. Також президенти домовилися продовжити контакти на різних рівнях з усіх порушених сьогодні у телефонній розмові питань», – зазначив помічник Путіна.