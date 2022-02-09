Володимира Жиріновського шпиталізували у важкому стані.

У нього важка форма COVID-19, двостороння пневмонія, вражено до 75% легень.

 

 

Одного з найдосвідченіших російських політиків, одіозного лідера ЛДПР Володимира Жиріновського, який прославився, зокрема, своєю українофобією, шпиталізували до Центральної клінічної лікарні у Москві. Про це повідомив російський телеканал «Дождь» з покликом на джерела в партії та родині політика.

 

Причиною шпиталізації Жиріновського став коронавірус та двостороння пневмонія. Стан 75-річного політика оцінюють як тяжкий. У нього виявили враження 50-75% легень.

 

«Володимира Вольфовича шпиталізовано, він перебуває у лікарні у важкому стані. <...> У Центральній клінічній лікарні, він там уже кілька днів», – передало інформаційне агентство ТАСС слова співрозмовника з лікарні.

 

Ще в грудні минулого року Жиріновський в етері радіо «Комсомольская правда» запевнив, що отримав аж вісім заштриків проти коронавірусу. Це, за його словами, були російські вакцини «Спутник V» і «КовиВак». Політик зізнався, що він робить нові щеплення досить часто — щодва місяці, пропри те, що міністерство охорони здоров’я РФ рекомендує робити піврічну перерву.

 

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