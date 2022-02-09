Країни Славковського формату назвали неприйнятними вимоги Росії до українців.

 

Країни Славковського формату – Словаччина, Чехія, Австрія – задекларували тверду підтримку Україні і назвали неприйнятними вимоги Росії до українців.

 

 

Про це йшлося на брифінгу міністрів закордонних справ у Києві Івана Корчока, Яна Ліпавського, Александра Шалленберга та Дмитра Кулеби, повідомляє "Укрінформ".

 

"Ми тут перебуваємо з єдиним чітким меседжем: ми – на боці України у нинішній ситуації, ми підтримуємо її територіальну цілісність і суверенітет. Ми тут для того, щоб продемонструвати солідарність, співучасть та підтримку. Ми тут аби дати чіткий знак, що вибір, куди має прямувати Україна, залишається за українцями… Безпека України – це безпека всієї Європи", – заявив чеський міністр Ян Ліпавський.

 

Голова МЗС Чехії зазначив, що українці, обравши шлях зближення з Заходом, повинні мати можливість реалізувати свою мрію. З його слів, Росія наразі намагається розіграти карту, коли майбутнє України стоїть на кону. "Але ми не хочемо робити поступок. Ці вимоги Росії абсолютно не є способом ведення переговорів", – констатував дипломат.

 

Ліпавський додав, що територіальна цілісність держав є невід’ємною частиною європейської безпекової архітектури. Голова МЗЧ Чехії сказав, що "анексія Криму була незаконним актом, Крим – це Україна, і про це потрібно повторювати знову й знову".

 

Очільник чеського МЗС назвав свою країну сильним партнером України, згадавши гуманітарну допомогу, підтримку трансформації економіки, а також надання нещодавно військової амуніції та боєприпасів.

 

Словацький міністр Іван Корчак підтвердив, що візит трьох голів МЗС є "знаком потрійної солідарності". Він також наголосив, що Україна має вільний вибір щодо шляху, яким хоче розвиватися, і вона зробила великі кроки в цьому напрямку. "Україна нікому не загрожує. Ми не розуміємо та не поділяємо аргумент, що українське прагнення членства в НАТО є загрозою для Росії", – заявив Корчак. Він підкреслив, що потрібна повага до керівних принципів, на яких побудована Європа після 1989 року.

 

Говорячи про допомогу Україні з боку Словаччини, дипломат згадав, зокрема, словацькі проєкти в станиці Луганській, станцію невідкладної меддопомоги тощо. Він також зазначив, що словацька ГТС надає "подвійну потужність" для прокачки газу своєю територією в Україну, та висловив готовність "проаналізувати можливість комерційної життєздатності такого проєкту".

 

09.02.2022

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