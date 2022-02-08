Укрзалізниця призначила новий потяг Львів – Коломия.

В останні день зими, 28 лютого, почне курсувати дизель-потяг № 812/813 Львів – Коломия. Він їхатиме через Тернопіль та Чернівці. Про це сьогодні, 8 лютого, повідомили у пресслужбі компанії.

«З 28 лютого АТ «Укрзалізниця» призначає експериментальне курсування дизель-поїзда № 812/813 Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия. Поїзд курсуватиме по буднях», – йдеться в повідомленні.

Зі Львова дизель-потяг виїжджатиме о 7:17, з Тернополя – о 9:10, з Чернівців – 13:33 та прибуватиме до Коломиї о 14:34. У зворотний бік виїзд з Коломиї о 16:03, з Чернівців – о 17:12, з Тернополя – о 21:38 та прибуття до Львова о 23:27.

Таким чином, потяг долатиме відстань більше як за 6 годин, сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами. Маршрут обслуговуватиме тривагонний поїзд ДПКр-3 2021 року випуску.

Крім цього, у період з 14 до 24 лютого, поки ремонтуватимуть дизель-поїзд № 807/808 Ківерці – Коломия, маршрут «Прикарпатського експреса» обслуговуватиме інший дизель-поїзд з маршруту «Буковельського експреса» № 809/810 Львів – Ясіня.

Графік та маршрут курсування «Прикарпатського експреса» зазнає тимчасових змін. Він курсуватиме за звичним графіком у напрямку Ківерців 14-16 та 22-23 лютого, а в напрямку Коломиї – 15-17 та 23-24 лютого.

14 та 21 лютого «Прикарпатський експрес» курсуватиме за скороченим маршрутом Львів – Коломия, а 17 та 24 лютого – Коломия – Львів.

«Буковельський експрес» продовжить курсування звичним для себе маршрутом у п'ятниці та на вихідних.

Фото uz.gov.ua, molbuk.ua, galka.if.ua