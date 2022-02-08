Укрзалізниця призначила новий потяг Львів – Коломия.

 

В останні день зими, 28 лютого, почне курсувати дизель-потяг № 812/813 Львів – Коломия. Він їхатиме через Тернопіль та Чернівці. Про це сьогодні, 8 лютого, повідомили у пресслужбі компанії.

 

 

«З 28 лютого АТ «Укрзалізниця» призначає експериментальне курсування дизель-поїзда № 812/813 Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия. Поїзд курсуватиме по буднях», – йдеться в повідомленні.

 

Зі Львова дизель-потяг виїжджатиме о 7:17, з Тернополя – о 9:10, з Чернівців – 13:33 та прибуватиме до Коломиї о 14:34. У зворотний бік виїзд з Коломиї о 16:03, з Чернівців – о 17:12, з Тернополя – о 21:38 та прибуття до Львова о 23:27.

 

Таким чином, потяг долатиме відстань більше як за 6 годин, сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами. Маршрут обслуговуватиме тривагонний поїзд ДПКр-3 2021 року випуску.

 

Крім цього, у період з 14 до 24 лютого, поки ремонтуватимуть дизель-поїзд № 807/808 Ківерці – Коломия, маршрут «Прикарпатського експреса» обслуговуватиме інший дизель-поїзд з маршруту «Буковельського експреса» № 809/810 Львів – Ясіня.

 

 

Графік та маршрут курсування «Прикарпатського експреса» зазнає тимчасових змін. Він курсуватиме за звичним графіком у напрямку Ківерців 14-16 та 22-23 лютого, а в напрямку Коломиї – 15-17 та 23-24 лютого.

 

14 та 21 лютого «Прикарпатський експрес» курсуватиме за скороченим маршрутом Львів – Коломия, а 17 та 24 лютого – Коломия – Львів.

 

«Буковельський експрес» продовжить курсування звичним для себе маршрутом у п'ятниці та на вихідних.

 

Фото uz.gov.ua, molbuk.ua, galka.if.ua

08.02.2022

До теми

Поширити
Збруч
Сараєво як спроба пережити
Світлана Бреславська
Знання, як врятуватися, коли несподівано зовсім поруч вибухають міни, може знадобитися кожному. Завтра війна може прийти на наші вулиці; будь-яке з наших міст може стати Сараєвом...
07.02.22 | | Штука
Багато стриманого оптимізму
Юрко ТИМЧУК
Україна входить і виходить у карантин, її впізнавані громадяни чинять несусвітні дурниці, а близькі та далекі сусіди пророкують проблеми. Все погано, але нічого страшного. 
07.02.22 | | Україна
Голубка
Віталій Портников
Українська «голубка» ще доведе, що вона сильніша за ту страшну епоху, в яку їй довелося жити. Це сильніше за Путіна
06.02.22 | | Дискурси
Лемківський король
Василь МАХНО
Народився Єпіфаній Дровняк в якійсь лемківській стодолі (історія, зрештою, типова) і став Никифором, королем живопису
05.02.22 | | Дискурси
Біографія тубільного інтелектуала
Олеся Ісаюк
“Писар Імхотеп” Теодора Микитина — це не тільки про компромісні методи виживання, а також і про те, що стратегічно “мирне співіснування” колонізаторів і підкорених приречене
05.02.22 | | Україна
Наближається ера штучних комах?
Вчені розробили технологію, завдяки якій, можливо, появляться мініатюрні дрони, які літатимуть по-комашиному.
04.02.22 | | Наука
Паті-ґейт Бориса Джонсона
Максим МУЛЯР
Дамокловим мечем нависла демісія над головою британського прем’єра Бориса Джонсона. А всьому виною його весела натура, яка спонукає до гучних вечірок навіть у часи локдавну.
04.02.22 | | У світі
Європа вважає, що Путін планує щось гірше за війну
Іван Крастев
Кремлю йдеться про широкий набір тактик, спрямованих на дестабілізацію Заходу, загроза війни може виявитися більш руйнівною, ніж сама війна
04.02.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.