У військових колах Росії зростають сумніви щодо евентуальної інвазії в Україну.

За даними, отриманими американською розвідкою, у російському військовому керівництві багато хто не розуміє, у чому полягає план гри Путіна.

 

 

Повідомлення з Москви, перехоплені американською розвідкою, засвідчують, що багато представників російської влади стурбовані можливістю інвазії в Україну. Про це повідомила телерадіокомпанія CNN з покликом на представників розвідувальної спільноти США. Російські чиновники високого рангу бідкаються тим, що широкомасштабне вторгнення в Україну буде небезпечнішим, складнішим, з більшою кількістю жертв, ніж собі уявляють президент Росії Володимир Путін та інші керівники Кремля.

 

Покликаючись на неназваних чотирьох людей, знайомих із цими розвідданими, телекомпанія зазначила, що троє з них повідомили, що серед цих представників російської влади є співробітники розвідки та військовики. Згідно з отриманими американською розвідкою даними, ці російські силовики висловлювали невдоволення тим, що західні країни викривають та публічно оголошують їхні плани.

 

При цьому телекомпанія вказала, що немає жодних свідчень того, що вказані російські силовики виступають проти евентуального аґресивного плану Кремля чи готові проіґнорувати накази Путіна.

 

Інше джерело, знайоме з даними американської розвідки, відзначило, що в Росії є професійні військовики, від яких очікується ефективного виконання наказів кремлівського шефа.

 

«Водночас у російському військовому відомстві вважають, що це буде непросто. З тих оцінок, які ми бачимо, очевидно, деякі люди з (російського, – Z) оборонного відомства насправді не розуміють, у чому полягає план гри. Ці оцінки наводять на думку, що в російському командуванні є думка, що такий план гри буде складно реалізувати», – заявило одне з джерел CNN.

 

 

08.02.2022

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