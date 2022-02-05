США попередили Росію, що зближення з Китаєм не врятує її від санкцій.

США провели близько двохсот зустрічей зі союзниками та партнерами щодо російсько-української кризи

Зміцнення відносин між Москвою та Пекіном не компенсує наслідків російського вторгнення в Україну. Про це заявив прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс (Ned Price). «При цьому становище російської економіки стане ще більш нестійким», – наголосив він.

Прайс виступив із такою заявою після того, як Міністерство закордонних справ КНР повідомило, що Китай та Росія погодили свої позиції щодо України під час зустрічі міністрів закордонних справ обох країн у Пекіні у четвер, третього лютого. Наступного ж дня президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін зустрілися на церемонії відкриття зимової Олімпіади у Пекіні.

Речник держдепартаменту США нагадав про економічні та фінансові штрафні заходи з боку Сполучених Штатів, які негативно позначаться на Росії, якщо вона здійснить військове вторгнення в Україну. «Якщо Росія думає, що вона зможе пом'якшити деякі з цих наслідків за рахунок тісніших відносин (з Китаєм, – Z), то це не той випадок. Насправді це зробить російську економіку в багатьох сенсах значно нестабільнішою. Якщо ви відмовляєте собі у можливості укладати угоди з Заходом, імпортувати товари з Європи, зі США, ви значно знижуєте свої виробничі потужності та свій інноваційний потенціал», – попередив Прайс.

Слова Прайса підтвердила і його заступниця Джалі Портер (Jalina Porter), стенограму пресконференції якої опубліковано на сайті американського Держдепартаменту. Відповідаючи на запитання журналіста, чи є у США план на випадок раптового вторгнення Росії в Україну та можливої ​​подальшої гуманітарної кризи з біженцями, пані Портер зазначила: «Росія має два шляхи: або шлях у бік дипломатії, або шлях у бік аґресії. Більше нічого додати. І, звичайно, Держдепартамент і Сполучені Штати поважно ставляться до криз з біженцями у всьому світі і готові підтримувати тих, хто страждає».

Джалі Портер нагадала, що держсекретар США Ентоні Блінкен нещодавно відвідав Пекін, де мав розмову зі своїм китайським колегою Ван І. Глава американського зовнішньополітичного відомства заявив про ризики для ґлобальної безпеки та економіки у разі подальшої російської аґресії проти України.

Речниця Держдепартаменту зазначила, що США провели близько двохсот зустрічей зі союзниками та партнерами щодо російсько-української кризи, і йдеться не лише про Європу, а й про партнерів в Індо-Тихоокеанському реґіоні.