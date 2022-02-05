Кулеба обговорив із Блінкеном способи недопущення російської провокації.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у п'ятницю відбув телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

 

 

 

Про це повідомляє пресова служба МЗС. 

 

Держсекретар поінформував голову української дипломатії про підсумки своїх контактів цього тижня з російським міністром закордонних справ.

 

Кулеба й Блінкен узгодили подальші кроки України та США у втіленні "стратегії проактивного стримування Росії від подальшої агресії". Вони відзначили суттєвий прогрес у підготовці скоординованих євроатлантичних санкцій проти РФ та вихід цієї роботи на завершальний етап. 

 

Сторони обговорили динаміку переговорів у рамках "Нормандського формату" та висловили сподівання, що РФ продемонструє конструктивну позицію у наступних раундах переговорів.  

 

Міністр висловив вдячність держсекретареві та американському народу за безпрецедентну допомогу, яку США надали та продовжують надавати Україні для зміцнення обороноздатності нашої держави. 

 

Держсекретар підтвердив роботу адміністрації Джозефа Байдена в напрямку підготовки додаткової допомоги США для посилення економічної та фінансової впевненості України "в умовах негативного впливу безпекових ризиків з боку РФ на її економіку".

 

Дмитро Кулеба подякував американській стороні за передачу Україні інформацію про можливу підготовки Російською Федерацією сфабрикованих приводів для загострення. "Міністр і держсекретар погодилися, що публікація такої інформації дозволяє упередити втілення подібних планів у дійсність та домовилися і надалі взаємодіяти у цій сфері", – переповіли у МЗС.

 

Як повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, Байден і Кулеба обговорили "російське нарощування вздовж українських кордонів і кроки, котрі Україна та США здійснюють задля заохочення Росії до дотримання дипломатії замість війни та встановлення безпеки та стабільності".

 

Державний секретар поділився із міністром закордонних справ України подробицями своїх недавніх контактів із російськими співрозмовниками, під час котрих засвідчив "готовність залагоджувати обопільні безпекові стурбованості, непохитну підтримку Сполученими Штатами українських суверенітету та територіальної цілісності, і чітко показав волю США, разом із союзниками та партнерами, до накладення розширених і посилених санкцій проти Росії, якщо вона вибере варіант ескалації".

 

04.02.2022

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