У Росії заборонили мовлення Deutsche Welle.

Напередодні в Німеччині було заборонено трансляцію російського німецькомовного телеканалу RT DE, колишнього Russia Today.

Петер Лімбурґ

Влада Росії оголосила про запровадження санкції проти німецької медіакомпанії Deutsche Welle у Росії. Про це йдеться у заяві, опублікованій у четвер, третього лютого, на офіційному сайті Міністерства закордонних справ Росії. Зокрема, буде закрито кореспондентський пункт DW у Москві, співробітників російського бюро DW позбавлять акредитації, буде припинено супутникове та інше мовлення німецької медіакомпанії на території Росії. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Рішення російської влади прийнято у відповідь на заборону супутникової та онлайн-трансляції телеканалу RT DE (колишній Russia Today) у Німеччині. Комісія з ліцензування та нагляду (Kommission für Zulassung und Aufsicht – ZAK) – орган земельних регуляторів радіо- та телепрограм у Німеччині – ухвалила відповідне рішення першого лютого. ZAK мотивувала його тим, що RT DE не має ліцензії на трансляцію у ФРН, необхідну відповідно до чинного «Державного закону про модернізацію положення про ЗМІ у Німеччині».

«У рамках оголошених 2 лютого заходів у відповідь у порядку реакції на недружні дії ФРН щодо заборони супутникового та іншого мовлення німецькомовного телеканалу RT DE російська сторона має на увазі реалізувати перший етап заходів у відповідь», – йдеться у заяві МЗС РФ. Окрім припинення мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle, закриття кореспондентського пункту DW в Росії і анулювання акредитації всіх співробітників російського бюро DW, заходами передбачено «ініціювання компетентними органами Російської Федерації процедури розгляду питання про визнання "Дойче Велле" іноземним засобом масової інформації, що виконує функції іноземного агента».

І це ще не все, російська влада планує запровадити персональні санкції проти «представників державних та громадських структур ФРН, причетних до обмеження мовлення RT DE та іншого тиску на російського медіа-оператора». Їм, зокрема, буде заборонено в'їзд на територію Росії.

Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg) заявив, що рішення про позбавлення акредитації співробітників DW в РФ та закриття корпункту «не піддається розумінню» і є «надмірною реакцією» російської влади. За його словами, кореспондентський пункт DW у Москві продовжить працювати у звичайному режимі, допоки до медіакомпанії не будуть офіційно доставлені відповідні документи від влади РФ. «З нами відбувається те, що трапляється зі засобами масової інформації тільки в автократіях. Ми офіційно протестуємо проти цієї абсурдної реакції та маємо намір звернутися до суду проти заявлених заходів», – заявив глава DW. За його словами, російській стороні має бути зрозуміло, що DW не іґноруватиме те, що відбувається в країні. «Навіть якщо в результаті нам доведеться закрити корпункт у Москві, ми висвітлюватимемо події в Росії і робитимемо для цього чимраз більше», – запевнив Петер Лімбурґ.

Спілка журналістів Німеччини закликала президента Росії Володимира Путіна негайно відкликати рішення про заборону мовлення DW в РФ, а також не позбавляти акредитації журналістів німецької медіакомпанії. «Немає жодного виправдання таким жорстким заходам цензури», – заявив голова Спілки Франк Юбералль (Frank Überall).