John Legend став першим хедлайнером цьогорічного Leopolis Jazz Fest.

Міжнародний музичний фестиваль Leopolis Jazz Fest оголосив першого хедлайнера. Ним став всесвітньо відомий американський співак Джон Ледженд.

Джон Ледженд виступатиме 26 червня, повідомлено на facebook-сторінці фестивалю.

43-річний американський співак, автор пісень та актор має статус EGOT, адже серед його нагород – 12 премій «Греммі», «Оскар», «Золотий глобус», «Тоні», «Еммі» та інші.

Музикант випустив сім популярних альбомів за свою кар'єру, а його пісня «All Of Me» – одна з найбільш продаваних пісень усіх часів.

Творчість Джона Ледженда вважається однією з найцікавіших у неосоулі – ретроспективному напрямі в сучасному ритм-н-блюзі. Незважаючи на зазначену його спадкоємність із майстрами ритм-енд-блюзу попередніх поколінь, виконавець не цурається хіп-хопових впливів.

Фото mtv.co.uk, globalcitizen.org