Фестиваль Jazz Bez відбудеться у шести містах України і Польщі.

У Львові з 3 по 5 грудня відбуватиметься XХІ Міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez. Концерти Jazz Bez загалом відбуватимeться у шести містах України та Польщі: крім Львова, у Дрогобичі, Тернополі, Рівному, Перемишлі та Вроцлаві, повідомили організатори.

Гаслом фестивалю обрали: «Музична розкіш повноліття»: серед запрошених зірок – музиканти з США, Швейцарії, Італії, Болівії, Польщі та України.

«У хиткому світі сучасності нас врятує лише незмінно стабільний Jazz Bez! Так, саме той, єдиний міжнародний фестиваль, який за 21 рік існування жодного разу не зробив паузи і не пропустив жодного фестивального року. В цьому – його особливість, потужність і надійність. – повідомили організатори – Головною гордістю і щоденним натхненням Jazz Bez є не яскраві зірки джазу, які щороку виступають на наших сценах. Ні, головною гордістю є те, яким месійним і інспіраційним став Jazz Bez. Те, що під його впливом народилися джазові школи, клуби, кафедра в Консерваторії, нові колективи і ціле покоління людей, котрі розуміють – вирішальним є розвиток і пошук, свобода і культура людини «Без» упереджень і стереотипів».

«Відчуття приходу зими, першого снігу, непідкупної дитячої радості і наближення Різдва робило нас усіх людьми, які жили немов співали джаз. Усі ці 20 років! Лише б не втратити цієї здатності жити немов. Немов життя не закінчується, немов світ і час можна зупиняти, щоб вічно жила і звучала музика. Поспішайте стати частинкою цього дива», – запросила на фестиваль директорка «Інституту стратегії культури», депутатка Юлія Хомчин.

У четвер, 2 грудня, в «Інституті стратегії культури» відбудеться відкрита лекція «Джаз – музика вільних»: незмінна ведуча фестивалю Марта Більська разом з піаністом Томом Луголообі говоритимуть із школярами про те, чому і як людина творить музику, який шлях пройшло це мистецтво від часів первіснообщинного ладу до сьогодні. Говоритимуть і про те, як важливо знайти і вберегти своє внутрішнє неповторне «Я», як не втратити світлі мрії і переконання – від юності до поважних літніх років.

Також у четвер, 2 грудня, відбудуться виступи учасників фестивалю у Дрогобичі. Концерт заплановано на 19:00 у Народному домі імені Івана Франка.

У Львові у п’ятницю, 3 грудня, у Ennio Event Square, що на вул. Джерельній, 22, о 19:00 на сцену вийде професор Краківської музичної академії Піотр Вилежол, який презентує нову програму «Weband» разом з Марціном Домініком Калеткою, Девідом Годеком та Максом Мухою.

Спеціальну програму із хітів соул, госпел та фанкмузики в джазових аранжуваннях представить американська вокалістка Інгрід Артур спільно з українськими та польськими музикантами. Виступ розпочнеться о 20:30.

У суботу, 4 грудня, в Ennio Event Square о 19:00 можна буде почути Аntonio Flinta quartet з Італії. А з 20:30 гратиме унікальний екоджазовий проєкт Paykuna (Швейцарія-Болівія).

У неділю, 5 грудня, відбудеться підсумковий концерт учнів львівської джазової школи під керівництвом Ігоря Гнидина. Він розпочнеться о 19 годині в LV Cafe jazz club. У цьому клубі щовечора відбуватимуться джем-сейшни.

Зокрема, 3 грудня, о 21:00, свою нову програму «Щаслива мить» запрезентує композитор, викладач і музикант Ігор Закус разом із Русланом Болатовим, Тарасом Кушніруком та Артуром Фроловим. Одразу після концерту музиканти вирушають до Перемишля, де представлятимуть Україну 4 грудня.

Фестиваль, організований за підтримки Львівськоїміської ради, Генерального консульства Республіки Польщі, Польського Інституту культури, відбудеться з дотриманням усіх актуальних норм та правил проведення заходів в умовах карантинних обмежень. Квитки на львівські заходи Jazz Bez – за посиланням.

У Тернополі у суботу, 4 грудня, о 19:00 відбудеться виступ американки Інгрід Артур разом із Якубом Мізерацьким, Ігорем Гнидіним, Анастасією Литвинюк тап ольсько-українського Awatair, який представляють Томаш Гадецький, Марк Токар, Міхал Госю.

У неділю, 5 грудня, на 19:00 запланований концерт Paykuna (Швейцарія- Болівія) та Claudio Gioanini (Італія). Події відбуватимуться у Тернопільському обласному драматичному академічному театрі ім. Т. Шевченка з дотриманням карантинних вимог. Квитки за посиланням.

У Рівному у межах XХІ Jazz Bez у четвер, 9 грудня, у Залі камерної та органної музики о 19:00 відбудеться вечір за участі українського джазпроєкту ÀVDYSH. Основними стилями проєкту є контемпорарі джаз та фьюжн, що несе синтез свободи джазової музики, глибини українських мотивів та бачення світу у формі контемпорарі арту. Колектив сформували джазова співачка і композиторка Катерина Авдиш, піаніст і композитор Олексій Боголюбов, басгітарист Сергій Клюєнко та барабанщик Євген Добровольський.

«Ми уже маємо досвід роботи та організації фестивалю у часи ковіду та свідомі того, що обставини можуть вплинути на перебіг «Jazz Bez», але не на наш настрій і наш початок зими», – запевнила Юлія Хомчин.

Фото facebook.com/jazzbez