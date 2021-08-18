У Львові відбудеться сольний концерт LAURA MARTI.

У Львові у четвер, 19 серпня, у концертному залі ENNIO EVENT SQUARE із сольним концертом виступить LAURA MARTI. Поєднуючи музичні стилі в авторській пісні, володарка оксамитового голосу обіцяє слухачам вир емоцій під час заходу, повідомили організатори.

LAURA MARTI – українка з вірменським корінням та бразильським серцем, одна з найтемпераментніших співачок України. Є композиторкою, авторкою текстів, виконує джаз, етно, рок та поп. Учасниця міжнародних фестивалів: Leopolis Jazz Fest, Jazz nad Odrą, Lotos Jazz Fest, Bielska Zadymka Jazzowa, Jazz Bez.

«Українська джазова співачка, яка має найбільшу кількість колоборацій з відомими закордонними джазовими музикантами і найбільшу кількість авторських альбомів, везе до Львова свої найкращі пісні з попередніх альбомів і, звичайно, нові музичні сюрпризи.

Живі виступи LAURA MARTI – це завжди безмежна шкала емоцій, потужна енергія, натхнення, любов, 100% якісна зі смаком українська авторська музика», – зазначено у повідомленні.

LAURA MARTI випустила п’ять авторських студійних альбомів, ще два – як запрошена гостя, має безліч синглів. Окрім власних джазових та поп-проєктів, Лаура входить до складу Jazz in Kiev Band Олексія Когана та до Nataliya Lebedeva Trio.

«За LAURA MARTI завжди цікаво спостерігати, тому що це харизматичний музикант, який ніколи не стоїть на місці і постійно експериментує в різних жанрах. Лаура – це і є музика в чистому вигляді», – зазначено у повідомленні.

Захід розпочнеться о 20:00. Квитки з промокодом LAURAMARTI20 – 20% за посиланням, запрошують організатори.

Фото ennio.com.ua