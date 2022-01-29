80-літнього Серджіо Маттареллу вмовили залишитися президентом Італії на наступну каденцію.

Попередні вісім спроб обрати нового президента завершилися фіаско.

Вибори президента Італії після майже тижня перегонів та та семи турів голосування в парламенті зайшли в глухий кут. Не зумівши домовитися між собою, депутати та сенатори від різних партій попросили 80-річного сицилійця Серджіо Маттареллу (Sergio Mattarella) затриматись на важливій посаді наглядача італійської політики ще на одну каденцію. Про це повідомила італійська газета La Stampa.

Президента італії обирають в стінах парламенту. За кандидатуру голосує колегія виборців, до якої входять сенатори, депутати Парламенту та представники провінцій – загалом 1 009 виборців.

Серед кандидатів у президенти були доволі одіозні особистості. Приміром, колишній прем'єрміністр Італії Сильвіо Берлусконі, якого неодноразово звинувачували в корупції та зловживанні владою. Ще одним претендентом був міністр внутрішніх справ, лідер ультраправої партії «Ліга» Маттео Сальвіні (Matteo Salvini), який прославився не лише своєю ксенофобією, але також дружбою з Путіним. Жоден з них не набрав необхідної кількості голосів. Не пройшли голосування спікерка сенату Елізабетту Альберті-Казеллаті (Elisabetta Alberti-Casellati), а також чинний прем’єрміністр Італії Маріо Драґі (Mario Draghi).

Тож у суботу, 29 січня, урядова делегація на чолі з Драґі зустрівся з Серджіо Маттареллою, який вже збирався на заслужений відпочинок і не бажав більше залишатися на посаді, аби вмовити його балотуватися на наступну президентську каденцію. За словами міністерки реґіональної політики Італії Маріастелли Джельміні (Mariastella Gelmini), Матарелла врешті-решт погодився на це прохання. «Це демонструє його почуття відповідальності та його відданість країні та її інституціям», – зазначила пані Джельміні.

Італією правлять парламент і уряд, і першою особою у державі є прем'єр-міністр. Однак у президента, якого обирають на семирічний термін також досить повноважень, включно з призначенням прем'єра та оголошенням дострокових виборів. Він часто виступає гарантом стабільності та посередником між партіями у періоди політичних криз, які трапляються в Італії доволі часто.

Голосування щодо кандидатури Серджо Маттарелла відбулося в суботу ввечері, 29 січня. Це був вже восьмий тур голосування на спільному засіданні обох палат парламенту республіки. Результати оголосив спікер нижньої палати Роберто Фіко (Roberto Fico), підбиваючи підсумки підрахунку бюлетенів, який транслювався на парламентському сайті. Для обрання президентом достатньо було набрати абсолютну більшість, тобто 505 голосів. За Маттареллу, який завершує свій перший семирічний мандат, проголосували 759 виборців.

Серджіо Маттарелла – уродженець Палермо, активну політичну кар'єру він розпочав у 1980-х роках у лавах Християнсько-демократичної партії. До політики випускник юридичного факультету звернувся після того, як у 1980 році на замовлення мафії було вбито його брата П'єрсанті Маттареллу (Piersanti Mattarella), який був губернатором Сицилії.

У 1983 році Серджіо Маттарелла був вперше обраний до парламенту, вперше опинився в уряді християнських демократів у 1987 році, а у 1989 році увійшов до кабінету Джуліо Андреотті (Giulio Andreotti), обійнявши посаду міністра освіти. Маттарелла став одним із головних авторів виборчого законодавства, яке іменувалося на честь нього «маттареллум».

У середині 1990-х Маттарелла, який репрезентував ліве крило християнських демократів, чия партія фактично припинила своє існування після гучних викриттів, почав підтримувати Романо Проді (Romano Prodi). 2001 року його було обрано до парламенту вже від лівоцентристської партії La Margherita, яка згодом лягла в основу Демократичної партії. У 2011 році його було обрано суддею Конституційного суду. У 2015 році він став 12-м президентом Італії.