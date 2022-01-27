Значна більшість німців – проти постачання зброї Україні.

Про це свідчать результати свіжого соціологічного дослідження.

Значна більшість громадян Німеччини виступає проти постачання їхньою країною зброї Україні. Як повідомило у четвер, 27 січня, німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, про це свідчать опитування громадської думки, проведені соціологічним інститутом YouGov.

59 відсотків респондентів підтримали відмову німецького уряду постачати Києву навіть оборонну зброю для захисту від евентуального вторгнення Росії. Лише 20 відсотків опитаних вважають за необхідне дослухатися до закликів української влади, яка наполягає на постачаннях озброєнь Німеччиною. Ще 21% учасників ніяк не відповіли на це запитання.

Проти постачання летальних озброєнь Україні виступає більшість симпатиків всіх партій, репрезентованих у німецькому Бундестазі. Серед виборців Лівої партії їхня частка становить 71 відсоток, далі йдуть виборці правопопулістської «Альтернативи для Німеччини» (67 відсотків), правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини (61 відсоток), опозиційного консервативного блоку ХДС/ХСС (56 відсотків). Менш чітко, ніж прихильники решти парламентських партій, з постачанням Україні зброї не згодні виборці двох інших правлячих партій – «Союзу-90/Зелених» (55 відсотків) та Вільної демократичної партії (54 відсотки).

На тлі загрози нового російського вторгнення Україна неодноразово просила про постачання зброї, зокрема з Німеччини. Уряд ФРН на ці прохання відповідав відмовою. Зокрема, про це заявила 17 січня міністерка закордонних справ Німеччини Анналєна Бербок під час візиту до Києва. «Позиція уряду Німеччини щодо постачання зброї з огляду на нашу рестриктивну політику експорту озброєнь відома, і це пояснюється також нашою історією», – заявила Бербок.

Міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) у зв'язку з цим нагадала про масштабну допомогу, що надається Німеччиною Україні, і вказала, що тільки з метою розвитку цієї країни Києву було виділено 1,8 млрд євро. 26 січня Ламбрехт оголосила, що Берлін поставить Україні 5000 військових касок. «Це абсолютно чіткий сигнал: ми стоїмо на вашому боці», – заявила вона.

Коментуючи постачання німецьких касок до України, амбасадор нашої держави у Берліні Андрій Мельник назвав це «суто символічною допомогою». «Це краплі на гарячий камінь», – зазначив він. Київський мер Віталій Кличко, коментуючи на прохання кореспондента німецького видання Bild цю допомогу, зіронізував: «5000 касок – це просто жарт. Яку допомогу Німеччина хоче надіслати далі? Подушки?».