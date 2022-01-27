Уряд Чехії схвалив передачу Україні боєприпасів вартістю $1,7 млн.

 

Уряд Чехії 26 січня затвердив рішення про безоплатну передачу Україні понад чотирьох тисяч артилерійських боєприпасів калібру 152 мм загальною вартістю 1,7 мільйона доларів.

 

 

Про це повідомило Міністерство оборони Чехії, інформує "Радіо Свобода".

 

Такий крок спрямований на посилення обороноздатності України, котра звернулася за допомогою у відповідь на дії Росії, що зосередила на кордоні України значний військовий потенціал.

 

"Ми тривалий час розвиваємо співпрацю з Україною і підтримуємо її шлях до демократії. У нашому розпорядженні є відносно широкий спектр варіантів, від політичної і дипломатичної підтримки до конкретних проявів, таких як дарування боєприпасів, що я вважаю важливим жестом солідарності", – сказала міністр оборони Яна Чернохова, ініціаторка передачі боєприпасів.

 

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував Яні Черноховій, усьому уряду Чехії і чеському народу "за непохитну підтримку в нашій боротьбі з російською агресією".

 

"Чудові новини від наших чеських друзів! Ми цінуємо рішення чеського уряду надати Збройним Силам України кілька тисяч боєприпасів 152 мм калібру, який є серед основних в артилерії ЗСУ. Ці боєприпаси значно посилять оборонні спроможності України!", – прокоментував Резніков.

 

Редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов назвав боєприпаси калібру 152 мм найбільшим дефіцитом в українській армії після серії вибухів на військових арсеналах. "152-міліметрові гаубиці є основним засобом ураження сухопутних військ. Саме 152 мм снаряди зараз – серед першочергових проблем. Витрата цих снарядів є постійною – особливо на бойову підготовку... Кількість країн, які мають 152 мм калібр на озброєнні, дуже обмежена – у країнах НАТО значні запаси 152 мм залишились тільки у Чехії, Польщі та Болгарії, причому їх вже не виробляють у значних обсягах у країнах НАТО", – прокоментував Бутусов.

 

26.01.2022

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