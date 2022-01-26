Папа Франціск помолився сам і закликав кожного промовити нині «Отче наш» за мир в Україні

Традиційна середова зустріч Папи з прочанами завершилася молитвою за мир в Україні, перед проказуванням якої він заохотив часто це повторювати протягом дня, нагадуючи, що «Отче наш» – це молитва братів і сестер, які випрошують примирення.

 

 

Середа 26 січня 2022 року з ініціативи Папи Франціска проголошена Днем молитви за мир, зважаючи на ситуацію в Україні.

 

В минулу неділю після молитви "Ангел Господній" він сказав:

 

"З тривогою стежу за зростанням напруження, яке загрожує завдати нового удару по мирові в Україні та підважує безпеку на всьому Європейському континенті, що має ще ширші наслідки. Звертаюся із палким закликом до всіх людей доброї волі підносити молитви до всемогутнього Бога, щоб кожна політична дія та ініціатива більше служила загальнолюдському братерству, а не частковим інтересам. Той, хто прагне досягти своєї мети, завдаючи шкоди іншим, зневажає власне покликання людини, бо всі ми створені братами і сестрами. Тому, занепокоєний теперішнім напруженням, пропоную, щоб наступна середа, 26 січня, була Днем молитви за мир"

 

 

Нині, наприкінці щотижневої загальної аудієнції з прочанами у залі Павла VI у Ватикані перед «Отче нашем» і Апостольським благословенням Папа звернувся до прочан та до всіх, хто приєднався до зустрічі за допомогою засобів комунікації, такими словами:

 

«А тепер, проказуючи "Отче наш", запрошую вас помолитися за мир в Україні та чинити це часто протягом цього дня: просімо наполегливо у Господа, аби ця земля могла побачити розквіт братерства та здолати рани, страхи та поділи. Ми згадували про Голокост. Але подумайте: понад 5 мільйонів були знищені протягом минулої війни... Цей народ – багатостраждальний, він витерпів голод, переніс чимало жорстокості та заслуговує на мир. Нехай же молитви та призивання, які сьогодні підносяться аж до неба, торкнуться умів і сердець відповідальних на землі, аби вони вчинили так, щоби переважив діалог, а добро всіх стояло понад частковими інтересами. Прошу вас, нехай ніколи не буде війни!

Молімося за мир, проказуючи “Отче наш”: це молитва дітей, які звертаються до того самого Отця, це молитва, яка робить нас братами і сестрами, це молитва братів і сестер, які випрошують примирення та згоди».

 

 

26.01.2022

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