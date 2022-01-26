США можуть запровадити персональні санкції проти Путіна.

Про таку можливість заявив американський президент Джо Байден.

 

 

Західні лідери активізували підготовку штрафних заходів у відповідь проти будь-яких нових воєнних дій Росії проти України. Вони також ведуть перемовини про захист енергопостачання Європи від російського впливу. Своєю чергою, президент США Джо Байден заявив на пресконференції у вівторок, 25 січня, що розгляне можливість запровадження прямих персональних санкцій проти президента Володимира Путіна. Про це повідомило радіо Voice of America.

 

Байден зазначив, що з огляду на концентрацію російських військ поблизу українського кордону Москва готує «найбільше вторгнення з часів Другої світової війни». «Я ще раніше дав зрозуміти президентові Путіну, що якщо він вторгнеться в Україну, це матиме поважні наслідки, включно зі значними економічними санкціями. А також я буду відчувати себе зобов’язаним посилити нашу військову присутність на східному фланзі НАТО у Польщі, Румунії тощо», — сказав глава Білого дому

 

Байден повторив, що не планує відряджати американські війська до України, яка не є членом НАТО. «Сполучені Штати мають священний обов’язок прийти на допомогу союзникам по НАТО, які стикаються з загрозами. Ми повинні дати зрозуміти, що нікому, жодному членові НАТО немає причин хвилюватися, чи ми — НАТО — станемо на їхній захист. Україна не є членом НАТО, хоча й хоче ним бути», – зазначив він. 

 

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, Байден запевнив, що готовий розглянути можливість запровадження персональних санкцій проти Путіна у разі російського вторгнення в Україну.

 

Прямі санкції США щодо лідерів іноземних держав – явище рідкісне, але не безпрецедентне. Такі санкції запроваджувалися, наприклад, проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро, лідера Сирії Башара Асада та лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

26.01.2022

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