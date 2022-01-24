В аптеках на Тернопільщині почали продавати ліки за «ковідну» тисячу.

 

Люди віком від 60 років, які вакцинувалися двічі та згенерували сертифікат у мобільному додатку «Дія», уже можуть витратити тисячу гривень на ліки. Про це, зокрема, сьогодні, 24 січня, на брифінгу розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко.

 

 

Вона уточнила, що у межах державної програми «єПідтримка», яка передбачає переказ в 1 тисячу гривень за повну вакцинацію від Covid-19, можна придбати ліки як у звичайних аптечних закладах, так і в інтернет-аптеках.

 

За словами Ольги Ярмоленко, банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу.

 

«Коли саме ви оформили картку – не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вже виповнилося 60 років, а також наявний повний курс вакцинації та «зелений» COVID-сертифікат у «Дії», – зазначила вона. –  Людям, які не мають додатку «Дія», потрібно виготовити банківську карту».

 

Зазначимо, за кошти програми можна придбати винятково лікарські засоби, а не будь-які товари, що реалізуються в аптеці. Наприклад, не можна буде купити препарати недоведеної ефективності, такі як дієтичні добавки, а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо.

 

Фото facebook.com/DOZTODA

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