У Вроцлаві почало працювати Генеральне консульство України.

 

У Вроцлаві відбувся перший тиждень роботи Генерального консульства України.  За попередньою онлайн-реєстрацією, громадяни мають можливість отримати консульські послуги та консультації у найсучасніших комфортних умовах. Набір послуг поступово розширюватимуть.

 

 

Перед початком роботи установу відвідала делегація мерії Вроцлава на чолі з мером Яцеком Сутриком. Генконсул Юрій Токар ознайомив делегацію з функціональною частиною консульства, а також із запланованими кроками щодо розширення спектру консульських дій для громадян, зокрема щодо паспортних питань та консульського обліку.

 

 

Наразі громадяни, які попередньо зареєструвались через онлайнчергу, можуть посвідчити довіреності, заяви, отримати консультації з питань громадянства, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вчинення інших консульських дій.

 

У День Соборності України, 22 січня, Генконсульство у Вроцлаві відвідала делегація депутатів Львівської міської ради.

 

 

 

«В українсько-польських відносинах почалася нова глава. Цими днями починає працювати таке довгоочікуване Генеральне консульство України у Вроцлаві.

 

Кожен десятий мешканець цього міста – українець. Тому це справді велика подія. Символічно, до речі, що Генеральним консулом України у Вроцлаві став львів‘янин Юрій Токар. Адже угоді про партнерство між Львовом та Вроцлавом цьогоріч саме виповнюється 20 років.

 

Наша співпраця перевірена часом. І тепер вона однозначно вийде на новий рівень. Бажаю успіхів нашим дипломатам у зміцненні українсько-польської дружби», – написав після візиту секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак на своїй facebook-сторінці.

 

Фото facebook.com/UKRinWroclaw, facebook.com/markiyan.lopachak

24.01.2022

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