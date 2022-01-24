Родини американських дипломатів полишають Україну.

Відповідне розпорядження видав Державний департамент Сполучених Штатів.

 

 

Державний департамент Сполучених Штатів віддав розпорядження родинам американців, які працюють в американській амбасаді в Україні, полишити країну з огляду на загрозу російської аґресії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на заяву Держдепу США. Американське зовнішньополітичне відомство дозволило також добровільний від'їзд найманих співробітників дипломатичного представництва.

 

«Державний департамент 23 січня 2022 року дозволив добровільний від'їзд найманих співробітників амбасади США в Києві, а також дав вказівку про виїзд членів їхніх родин у зв'язку з загрозою воєнної інвазії з боку Росії, яка зберігається», – йдеться в заяві держдепу.

 

Окрім того, американський Держдепартамент рекомендував всім громадянам США, які перебувають в Україні, подумати про те, щоб полишити територію країни, скориставшись комерційними рейсами чи  іншими доступними видами транспорту.

 

«Воєнні дії з боку Росії можуть розпочатися в будь-який момент. Посадові особи не зможуть евакуювати американських громадян у таких непередбачених випадках. Тому громадяни США, які зараз перебувають в Україні, повинні відповідним чином планувати своє повернення», – говориться в заяві Держдепу США.

 

Днем раніше Держдепартамент США оприлюднив  рекомендацію для американців уникати поїздок до Росії. У списку рекомендацій для подорожей на сайті Держдепартаменту США в суботу, 23 січня, Росії надано найсуворіший четвертий червоний рівень.

 

Як причину для такого рішення названо «напружену ситуацію на кордоні з Україною». Окрім того, громадян США попереджають про можливість «зловмисних дій» з боку російської поліції через «свавільне застосування законодавства».

 

Американське зовнішньополітичне відомство особливо застерегло громадян США від подорожей у прикордонні з Україною області Росії, оскільки обстановка там «непередбачувана» через концентрацію військ і військових навчань. У рекомендації вказано, що можливості амбасади з надання допомоги тим, хто потрапив у халепу, обмежені.

24.01.2022

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