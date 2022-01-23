Головком ВМС Німеччини подав до демісії після своєї проросійської заяви про Крим.

Німецький уряд категорично дистанціювався від заяв віцеадмірала Шьонбаха і прийняв його відставку.

Головнокомандувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шьонбах (Kay-Achim Schönbach), який раніше висловив думку про неможливість повернення Криму до складу України, підтвердив, що попросив міністерку оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) про відставку. Про це повідомило видання Der Spiegel з покликом на заява самого Шьонбаха, опубліковану у офіційному на сайті Бундесверу.

«Я щойно попросив федеральну міністерку оборони негайно звільнити мене від виконання обов'язків головнокомандувача військово-морськими силами. Щоб уникнути подальшої шкоди флоту Німеччини, Бундесверу і насамперед Федеративній Республіці Німеччина, я вважаю за необхідне вчинити цей крок. Федеральна міністерка задовольнила моє прохання», – наголошується в тексті заяви.

Напередодні командувач ВМС ФРН Шьонбах, виступаючи в індійському Інституті оборонних досліджень та аналізу імені Манохара Паррікара (IDSA), прокоментував конфлікт між Росією та Україною. Він назвав «нісенітницею» побоювання Заходу щодо вторгнення Росії в Україну, вказавши, що Путін лише бажає, щоб «з ним розмовляли на рівних». Шьонбах сказав, що Путіну «легко виявити пошанівок, якої він бажає і, ймовірно, заслуговує». Віцеадмірал також висловив думку, що окупований Росією Крим втрачено і він ніколи не повернеться до складу України.

Ці заяви викликали обурення і в Києві, і в Берліні. Німецький уряд зразу ж категорично дистанціювався від заяв віцеадмірала Шьонбаха. Міністерство оборони ФРН виступило зі заявою, де, зокрема, наголошувалося: «Такі висловлювання за своїм змістом та формулюванням жодним чином не відповідають позиції Міністерства». Керівниця військового відомства Німеччини Крістіне Ламбрехт оперативно переговорила з генеральним інспектором Бундесверу Еберхардом Цорном і викликала Шьонбаха на роз'яснювальну бесіду.

Згодом вже і сам віцеадмірал висловив жаль у зв'язку зі зробленими заявами. Він написав у Twitter, що його висловлювання, зроблені на конференції в Індії, відображають лише його особисту думку на той момент, а не позицію Міністерства оборони ФРН. «Недбало, неправильно оцінив ситуацію, я не повинен був цього робити. Тут тлумачити нічого, це була очевидна помилка», – заявив Шьонбах.

Тим часом амбасадор України у Берліні Андрій Мельник назвав недостатньою демісію головкома Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шьонбаха. «Ми вітаємо заяву пана Шьонбаха про відставку, але після скандалу залишилася купа уламків, і міжнародна довіра до Німеччини та її надійність опинилися під серйозним питанням не тільки з української точки зору», – заявив український дипломат в інтерв'ю газеті Welt.

Андрій Мельник заявив, що висловлювання Шьонбаха «глибоко шокували всю українську громадськість». При цьому український амбасадор провів паралель з часами націонал-соціалізму. «За такого ароґантного ставлення в українців мимоволі повстають у пам'яті жахіття нацистської окупації, коли до українців ставилися як до унтерменшів», – пояснив він. Дипломат також назвав слова віцеадмірала «цинічною релятивізацією злочину протиправної окупації Криму» та «зарозумілим ставленням під сумнів суверенітету України».