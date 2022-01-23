Галицькі хроніки COVID-19: 23 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 500 061 хворого на сovid-19; за минулу добу – 4777 нових.
З них: 2170 – на Львівщині, 903 – на Тернопіллі та 1704 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 549 (з початку пандемії).
За минулу добу – 20 нових: 7 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 115 903 (з початку пандемії), нових за добу – 903
Тернопіль – 83 особи
Бережанський район – 49 осіб
Борщівський район – 67 осіб
Бучацький район – 58 осіб
Гусятинський район – 51 особа
Заліщицький район – 73 особи
Збаразький район – 36 осіб
Зборівський район – 28 осіб
Козівський район – 49 осіб
Кременецький район – 15 осіб
Лановецький район – 29 осіб
Монастириський район – 78 осіб
Підволочиський район – 24 особи
Підгаєцький район – 29 осіб
Теребовлянський район – 35 осіб
Тернопільський район – 39 осіб
Чортківський район – 161 особа
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 238 456 (з початку пандемії), нових за добу – 2170
Львів – 1248 осіб
Бродівський район – 40 осіб
Буський район – 21 особа
Городоцький район – 37 осіб
Дрогобицький район – 53 особи
Жидачівський район – 24 особи
Жовківський район – 81 особа
Золочівський район – 21 особа
Кам'янко-Бузький район – 68 осіб
Миколаївський район – 83 особи
Мостиський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 61 особа
Пустомитівський район – 222 особи
Радехівський район – 51 особа
Самбірський район – 28 осіб
Сокальський район – 46 осіб
Старосамбірський район – 10 осіб
Стрийський район – 21 особа
Яворівський район – 45 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
23 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 145 702 (з початку пандемії), нових за добу – 1704
Івано-Франківськ – 226 осіб
Тисменицький район – 148 осіб
Надвірнянський район – 266 осіб
Снятинський район – 7 осіб
Косівський район – 132 особи
Калуський район – 147 осіб
Долинський район – 62 особи
Тлумацький район – 64 особи
Галицький район – 39 осіб
Коломийський район – 297 осіб
Рожнятівський район – 18 осіб
Богородчанський район – 265 осіб
Городенківський район – 29 осіб
Верховинський район – 2 особи
Рогатинський район – 2 особи
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
23.01.2022