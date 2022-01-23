Галицькі хроніки COVID-19: 23 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 500 061 хворого на сovid-19; за минулу добу – 4777 нових.

З них: 2170 – на Львівщині, 903 – на Тернопіллі та 1704 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків у Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 549 (з початку пандемії).

За минулу добу – 20 нових: 7 – у Львівській області, 9 – у Тернопільській області, 4 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,31% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 115 903 (з початку пандемії), нових за добу – 903

Тернопіль – 83 особи

Бережанський район – 49 осіб

Борщівський район – 67 осіб

Бучацький район – 58 осіб

Гусятинський район – 51 особа

Заліщицький район – 73 особи

Збаразький район – 36 осіб

Зборівський район – 28 осіб

Козівський район – 49 осіб

Кременецький район – 15 осіб

Лановецький район – 29 осіб

Монастириський район – 78 осіб

Підволочиський район – 24 особи

Підгаєцький район – 29 осіб

Теребовлянський район – 35 осіб

Тернопільський район – 39 осіб

Чортківський район – 161 особа

Шумський район – 6 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 238 456 (з початку пандемії), нових за добу – 2170

Львів – 1248 осіб

Бродівський район – 40 осіб

Буський район – 21 особа

Городоцький район – 37 осіб

Дрогобицький район – 53 особи

Жидачівський район – 24 особи

Жовківський район – 81 особа

Золочівський район – 21 особа

Кам'янко-Бузький район – 68 осіб

Миколаївський район – 83 особи

Мостиський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 61 особа

Пустомитівський район – 222 особи

Радехівський район – 51 особа

Самбірський район – 28 осіб

Сокальський район – 46 осіб

Старосамбірський район – 10 осіб

Стрийський район – 21 особа

Яворівський район – 45 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

23 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 145 702 (з початку пандемії), нових за добу – 1704

Івано-Франківськ – 226 осіб

Тисменицький район – 148 осіб

Надвірнянський район – 266 осіб

Снятинський район – 7 осіб

Косівський район – 132 особи

Калуський район – 147 осіб

Долинський район – 62 особи

Тлумацький район – 64 особи

Галицький район – 39 осіб

Коломийський район – 297 осіб

Рожнятівський район – 18 осіб

Богородчанський район – 265 осіб

Городенківський район – 29 осіб

Верховинський район – 2 особи

Рогатинський район – 2 особи

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 23 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)