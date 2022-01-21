Блінкен: Усі уряди мають перейнятися тим, що відбувається в Україні.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що всі уряди та суспільства світу мусять перейнятися подіями довкола України, бо погрози, котрі озвучує Росія, загрожують не просто окремій країні, а самим засадам, на котрих стоїть мирний і стабільний світ.

Про це Блінкен заявив у Берліні у виступі з приводу російського загострення на українських кордонах.

"Я прибув до Берліна у момент гострої важливості для Європи, для Сполучених Штатів, і я б доповнив, для всього світу. Росія продовжує нарощувати загрози проти України. Ми спостерігаємо це впродовж останніх днів, зі зростанням войовничої риторики, стягненням військ до кордону України, тепер іще й з боку Білорусі", – сказав Блінкен на початку промови.

Державний секретар США констатував, що Росія постійно порушує угоди, котрі зберігали мир на континенті впродовж десятиліть. "Ці принципи, закладені внаслідок двох світових воєн і холодної війни, відкинули право країн змінювати кордони інших країн із застосуванням сили; диктувати іншим політику, котру вони провадять, або вибір, котрий вони здійснюють; або розтягувати сфери впливів, котрі зазіхатимуть на суверенітет сусідів", – перелічив Блінкен.

"Дозволити Росії порушити ці засади безнаказанно – означає повернутися назад у небезпечний і крихкий час, коли цей континент і це місто (маються на увазі Європа і Берлін, – Z) були поділені навпіл, відокремлені смугою нічийної землі, патрульовані солдатами, із загрозою глобальної війни, котра нависала над кожною головою. Це також буде сигналом для всіх на світі, що ці принципи віджили своє – і це теж мало би катастрофічні результати", – наголосив американський політик, додавши, що саме це є причиною, котра спонукає США та їхніх партнерів у Європі перейматися Україною.

"Це більше, ніж конфлікт між двома країнами. Це більше, ніж Росія і НАТО. Це криза із глобальними наслідками, і вона вимагає глобальної уваги та дії", – заявив Блінкен.

Державний секретар США звернув увагу на те, що формально вимоги Росії стосуються питань безпеки, озброєнь, військових навчань. І це є ті питання, котрі світова спільнота неодноразово вирішувала і могла би вирішувати надалі. Ентоні Блінкен вважає, що нинішня постава Росії є настільки радикальною саме через те, що вона лютує не через безпекові теми, а через власні геополітичні апетити. "Це стосується суверенітету і самовизначення – України та всіх держав", – наголосив Блінкен.

Голова американської дипломатії нагадав, що війна, в котрій Росія керує своїми маріонетками – озброює їх, навчає, фінансує, – забрала життя понад 14 тисяч українців. Тисячі будинків знищено, мільйони людей покинули домівки. Росія намагається зруйнувати українські інституції, втручається у внутрішню політику, блокує енергетику, атакує дезінформацією, ладує кібератаки. Блінкен констатував, що Росія робить це "не покладаючи рук", але тепер готується піти "навіть далі".

"Росія виправдовує свої дії, заявляючи, начебто Україна якимсь чином становить загрозу для її безпеки. Це перевертає реальність з ніг на голову. Чиї війська оточили кого? Яка країна зазіхнула на територію іншої із застосуванням сили? Чиї збройні сили кількаразово перевищують інші? Яка країна має ядерну зброю? Україна – не агресор; Україна лише намагається вціліти", – наголосив Ентоні Блінкен.

Він додав, що ніхто у світі не має дивуватися, якщо Росія влаштує провокацію або інцидент, щоб використати його як привід для вторгнення.

"Було багато спекуляцій навколо справжніх намірів президента Путіна. Насправді ж, нам не треба гадати. Він сам висловлював їх багаторазово. Він формує основу для вторгнення, бо не вірить, що Україна є незалежною державою. Він сказав про це прямо президенту Бушу у 2008 році: “Україна не є справжньою країною”. Він сказав у 2020-му: “Українці і росіяни – це один народ”. Кілька днів тому міністр закордонних справ Росії твітнув про святкування річниці "возз'єднання" України і Росії у 1654-му. Це дуже однозначні сигнали", – сказав Блінкен.

"Тут ідеться не просто про вторгнення і війну. Йдеться про те, чи Україна має право існувати як незалежна держава. Про те, чи Україна має право бути демократією", – пояснив державний секретар.

Ентоні Блінкен нагадав, що Росія не зупиняється на Україні, а й зазіхає на інші республіки із колишнього СРСР – росіяни вторгнулися до Грузії, тримають війська у Молдові. Мета Москви – перетворити сусідські країни на маріонеткові.

"Якщо принципи суверенітету та самовизначення відкинути, ми повернемося до світу, в якому правила, сформовані нами протягом десятиліть, почнуть руйнуватися, а потім щезнуть... Саме через це уряди та громадяни скрізь мають перейматися тим, що відбувається в Україні. Може здаватися, що це далека регіональна суперечка або ще один приклад російського бикування (в оригіналі – bullying, – Z). Але ще раз: на кону – принципи, котрі робили світ безпечнішим і стійкішим упродовж десятиліть", – підкреслив голова американської дипломатії.

Державний секретар нагадав, що 1994 року США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум, котрий ґарантував, що сторони поважають суверенітет і територіальну цілісність України. Сама Україна в обмін на це відмовилася від ядерної зброї. "Маємо спитати людей, які живуть у Криму і на Донбасі, що сталося з цими обітницями", – зазначив Блінкен.

Він констатував: одна країна постійно відступає від усіх зобов'язань та ігнорує правила – в той час, котрі інші важко працюють, щоб принаймні зрушити справи з місця. "Ми можемо говорити про все, – додав Блінкен. – Але ми не будемо поступатися принципами суверенітету і територіальної цілісності".

Наостанок Ентоні Блінкен зауважив, що якби міг звернутися до російського народу, то сказав би їм, що вони заслуговують жити у безпеці в гідності – як і всі люди на планеті. "Ані Україна, ані США, ані НАТО з його членами не загрожують цьому. Те, що направду загрожує вашій безпеці, – це безглузда війна з вашими сусідами в Україні", – підкреслив Блінкен.

Державний секретар зазначив, що вважає невипадковим такий свій виступ у Берліні. "Мабуть, жодне місце у світі не зазнало таких розколів холодної війни, як це місто. Тут президент Кеннеді оголосив усіх вільних людей громадянами Берліна. Тут президент Рейган закликав Горбачова знести цю стіну. Виглядає, що президент Путін хоче повернутися до тієї ери. Ми сподіваємось, що ні. Та якщо він вирішить зробити це, то зустріне таку саму єдність і відданість, котрі сповідували попередні покоління лідерів і громадян, аби досягти миру, аби досягнути свободи, аби досягнути пошани до гідності у Європі та по цілому світу", – завершив державний секретар.

Нагадаємо, 19 січня перед поїздкою у Берлін Ентоні Блінкен відвідав Київ.

21 січня відбудуться переговори Блінкена із Сергієм Лавровим у Відні.