Російський ринок акцій лихоманить на тлі військової ескалації біля українських кордонів.

Цінні папери російських підприємств зазнали найбільшого падіння за останні два роки.

Російський ринок акцій продовжив падіння на ранкових торгах у середу, 19 січня. Рубльовий індекс Московської біржі з додатковим кодом (IMOEX2) встиг втратити ще 2,25%, впавши до 3254,08 пункту. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на дані біржі.

У вівторок, 18 січня, російський фондовий ринок пережив найповажніший обвал з березня 2020 року, втративши все зростання минулого року – понад 15%. Рубльовий індекс Мосбіржі в один із моментів денних торгів обвалився відразу на 7,4%. Його денний мінімум досягав 3297,12 пункту.

Індекс РТС – основний індикатор фондового ринку Росії – за підсумками торгів опустився до 1367,45 пункту, втративши 7,3%. Подешевшали й акції великих російських компаній: «Яндексу» (мінус 5,56%), «Сбербанка» (мінус 10,39%) та «Газпрому» (мінус 8,65%).

Експерти пов'язують обвал показників зі зростанням геополітичної напруженості навколо агресивних заяв та дій Кремля. Падіння ринку почалося 13 січня після заяв російської влади за підсумками перемовин Росії зі США та НАТО щодо гарантій безпеки. Москва визнала їх невдалими. Захід відмовив Кремлю, зокрема, в праві вирішувати питання членства України в Північноатлантичному альянсі.