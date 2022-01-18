На Франківщині посилюють контроль протиепідемічних заходів.

 

В Івано-Франківській області через істотний приріст хворих на коронавірус можуть закрити школи й запровадити інші обмеження. За тиждень захворюваність зросла в 3,5 раза. Про це заявила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук.

 

 

За її даними, від початку 2022 року фіксується зростання захворюваності на коронавірус у регіоні. За минулий тиждень вона зросла в 3,5 раза, а серед дітей – в 4,5 раза. Понад 50% зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем зафіксували у 54 територіальних громадах. У 21 такій громаді – понад 70 нових випадків інфікування за тиждень.

 

Відтак регіональна комісія ТЕБ та НС запровадила посилення контролю над дотриманням карантину.

 

 

«У разі подальшого збільшення рівня захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання серед дітей дошкільного віку та учнів шкіл буде ухвалено рішення про призупинення навчально-виховного процесу.

 

Також буде обмежено проведення розважальних заходів, публічних подій, діяльність закладів громадського харчування», – повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук на своїй facebook-сторінці.

 

Фото facebook.com/SvitlIana.Onyshchuk, ukrinform.com

18.01.2022

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