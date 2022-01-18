Блінкен здійснить до України терміновий візит у середу.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен завтра, 19 січня, здійснить візит до України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у дипломатичних колах.

Цю інформацію підтверджує "Інтерфакс-Україна": 19 січня Блінкен буде в Києві.

"Буде зустріч із Зеленським", – повідомив співрозмовник аґенції.

Аґенція Associated Press отримала підтвердження від Державного департаменту США: Ентоні Блінкен вирушає до України, аби засвідчити українцям підтримку США після провалу переговорів між Росією та Заходом.

"Візит і консультації є частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію напруги, спричиненої російськими військовими маневрами і тривалою агресією проти України", – зазначили у Державному департаменті США.

Ентоні Блінкен зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб підтвердити відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Після Києва Блінкен вирушить до Берліна, де матиме зустріч із міністрами закордонних справ Німеччини, Великої Британії та Франції. Очільники дипломатичних відомств планують обговорити ймовірну реакцію на будь-яку російську мілітарну діяльність.

Нагадаємо, минулої п'ятниці представники Державного департаменту повідомили, що Росія готує вторгнення до України і планує провокацію "під фальшивим прапором", аби отримати привід.