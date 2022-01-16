Мінцифри: Розслідування свідчить, що кібератаку на українські сайти вчинила Росія.

Попередні результати розслідування щодо кібератаки, вчиненої на інтернет-сторінки українських офіційних відомств уночі на 14 січня, підтверджують, що до нападу причетна Росія.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Держспецзв'язку разом із СБУ та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади. Станом на зараз можна сказати, що всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах... Остання кібератака – один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року", – заявили у Мінцифрі.

Міністерство діджиталізації вважає, що мета зловмисників – не лише залякати суспільство, "а дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців". "Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про «злив» персональних даних українців", – резюмували у відомстві.

"Поле бою за безпеку та саме існування нашої держави лежить у декількох площинах – військовій, дипломатичній, історичній, а тепер ще й у цифровій. Тому українські кіберспеціалісти мають об'єднатися, щоб протистояти загрозі та нейтралізувати противника", – йдеться у заяві.

Раніше Служба безпеки України повідомила: загалом було атаковано понад 70 державних веб-сайтів, 10 із них зазнали несанкціонованого втручання. Водночас, контент сайтів змін не зазнав, а витоку персональних даних не відбулося.

"Ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що серед інших мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки... Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ", – заявляли у Службі безпеки.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив,що не сумнівається в російському походженні кібератаки.

"Ми можемо чітко відстежити їхні сліди. Це російські спеціалісти, які здійснюють ці дії", – сказав Данілов у коментарі Sky News.

Відповідаючи на уточнювальне питання про російський слід, Данілов сказав: "Я на 99,9% впевнений".