Німецькі експерти закликають уряд країни змінити політику щодо Росії.

У відкритому листі вони розкритикували німецьку владу за недостатню жорсткість у відповіді «на дедалі аґресивніший курс Кремля».

73 німецькі експерти зі сфери науки, політики та громадських організацій опублікували в інтернет-виданням Zeit Online відкритого листа, в якому закликали уряд Німеччини докорінно скоригувати політику щодо Росії. Ініціатором листа виступив Андреас Умланд – аналітик Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, знаний експерт з українських питань і добрий друг України.

«Масове, загрозливе зосередження військ на східному та південному кордонах України, посилені атаки антизахідної пропаганди, які не цураються брехні, і очевидно неприйнятні вимоги до НАТО та його держав-членів: останніми тижнями Росія фундаментально ставить під сумнів порядок безпеки, який діє в Європі після закінчення «холодної війни». У своїй міжнародній самопрезентації Росія постає як загрозлива держава, якій терміново потрібні «гарантії безпеки» від Заходу. Кремль цілеспрямовано зміщує значення безпекових гарантій. Хоча необхідність таких гарантій обговорюється з моменту початку перемовин про Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року щодо захисту держав, які не володіють ядерною зброєю чи які відмовилися від неї», – такими словами починається послання.

Автори листа звертають увагу на те, що Кремль постійно використовує «регулярні та нерегулярні війська», а також потенціал російської ядерної загрози для ведення різноманітних воєн та постійної окупації територій колишніх радянських республік. «Не лише у Східній, а й у Західній Європі та на інших континентах Кремль нахабно демонструє свої претензії на особливі права відстоювати свої інтереси на суверенній території суверенних держав. В обхід міжнародних правил, договорів і організацій Москва полює на своїх ворогів по всьому світу. Кремль намагається підірвати політичні процеси, верховенство права та соціальну згуртованість в інших країнах за допомогою кампаній ненависті та гакерських атак, серед іншого», – наголошується в листі.

Підписанти закидають Німеччині, що вона як найпотужніша господарка Європи, протягом останніх трьох десятиліть лише критично спостерігала за аґресивною діяльністю Росії, але «переважно неактивно». «Своєю зовнішньою та зовнішньоторговельною політикою Берлін сприяв політичному та економічному ослабленню східноєвропейських неядерних держав і геоекономічному зміцненню ядерної наддержави, що дедалі більше розширюється. У 2008 році Німеччина зіграла важливу роль у запобіганні вступу Грузії та України до НАТО. Водночас 2019 року федеральний уряд намагався знову прийняти російську делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи, хоча Москва не виконала жодної з умов цього дуже символічного акту», – говориться в посланні.

Автори листа нарікають, що економічні санкції Євроунії проти Москви, коли та 2014 року анексувала Крим і вчинила аґресію на Донбасі, були занадто м’якими. «Вони не були адекватною відповіддю на чимраз аґресивнішу позицію Кремля», – впевнені підписанти .

Особливо в листі підкреслюється шкідливість побудови обох «Північних потоків», які підточили економічний суверенітет України й фактично відкрили Росії шлях до вторгнення в Україну. «Напад Путіна на Україну у 2014 році виглядає майже логічним наслідком у світлі попередніх 20 років пасивності німецької політики щодо російського неоімперіалізму. Популярна формула “наближення через переплетенням” (Annäherung durch Verflechtung) набула трагікомічного змісту. Відбулося географічне наближення російських сфер впливів до кордонів ЄУ», – стверджують автори листа.

У заключному розділі послання міститься заклик до німецької влади «відмовитися нарешті від свого особливого шляху в східній політиці». «Злочини нацистської Німеччини на території сьогоднішньої Росії з 1941 до 1944 року не можуть слугувати виправданням небажання Німеччини реагувати на реваншизм і нігілізм Кремля щодо міжнародного права. Особливо, коли – як у випадку з Україною – йдеться про вторгнення Росії на міжнародно визнану територію іншої нації, яка теж стала жертвою колишніх німецьких експансіоністських зусиль», – наголошується в листі.

Автори послання вказують на помилковість політика Федеративної Республіки щодо Росії. «Подальші суто словесні чи символічні реакції Берліна на російські ревізіоністські авантюри, як і в минулому, лише спокусять Кремль на подальші ескапади. Як ключова країна ЄУ, НАТО та західної спільноти цінностей, Німеччина несе особливу відповідальність», – стверджують автори листа.

В інтересах міжнародної безпеки Берлін, на їхнє переконання, повинен «подолати розрив між своєю публічною риторикою та реальною практикою у Східній Європі». «Німеччина є головним торговельним, науковим та інвестиційним партнером як Росії, так і країн Східного партнерства ЄУ, а також провідною державою в Унії. Вона має більше (у певних царинах набагато більше) можливостей для тиску, ніж більшість інших західних країн. Це стосується як стримування та введення санкцій щодо Росії, так і підтримки держав, які були розчленовані та переслідувані Москвою. Берлін повинен продовжувати свої добрі слова набагато ефективнішими діями, ніж раніше» – зазначається в листі.