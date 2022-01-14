Україна та Азербайджан підписали декларацію про обопільну підтримку суверенітету.

Президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ільхам Алієв підписали спільну декларацію, в якій зафіксовано позицію двох країн щодо низки питань та викликів.

Церемонія підписання відбулася у Києві, повідомляє "Укрінформ".

“Ми підписали спільну декларацію Президентів України та Азербайджану. Нею закріплено готовність надавати обопільну підтримку суверенітету, територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах, спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир та стабільність у Чорноморсько-Каспійському регіоні та за його межами. Ці та низка інших позицій декларації свідчать про єдність та близькість наших поглядів щодо багатьох питань та викликів як регіонального, так і глобального виміру”, – сказав Зеленський.

Зокрема, у спільній декларації закріплюються домовленості надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальної цілісності двох держав у їхніх міжнародно визнаних кордонах; прагнення інтенсифікувати двосторонню предметну взаємодію в політико-безпековій, торгівельно-економічній, паливно-енергетичній, військово-технічній, інфраструктурній, транспортній, авіабудівній, агропромисловій, культурно-гуманітарній та інших галузях.

Крім того, у документі визначається готовність до активізації співробітництва в питанні протидії гібридним загрозам, йдеться про посилення співпраці у сфері оборонної промисловості, а також міститься пряма згадка про наміри поглиблювати співробітництво в межах міжнародних та регіональних організацій і форумів, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи, ГУАМ, ОЧЕС.

Зеленський заявив на пресовій конференції: товарообіг між Україною й Азербайджаном у 2021-му вперше за сім років сягнув рекордних показників – майже мільярда доларів. Він додав, що Україна й Азербайджан поставили за мету до 2024 року збільшити обсяги двосторонньої торгівлі вдвічі.

"Ми також прагнемо збільшити розмір взаємних інвестицій та кількість спільних масштабних проєктів. Це, зокрема, участь азербайджанських компаній у програмах "Великого будівництва", – сказав керівник держави.

Україна далі мріє про стійке сполучення із Азербайджаном.

“Актуальна тема – розвиток транзиту, потенціал створення відповідної сучасної інфраструктури. Ми маємо активізувати співпрацю у сфері міжнародних автомобільних та залізничних перевезень, а також у галузі авіації. Ми будемо і надалі спільно працювати над низкою перспектив. Серед іншого – створення транспортного коридору, можливо у рамках ГУАМ, який об’єднує Україну, Азербайджан, Грузію та Молдову”, – сказав Зеленський.

Зі слів керівника держави, на зустрічі з президентом Азербайджану також обговорювалося питання співпраці у сфері сільського господарства, в титановій галузі та багатьох інших важливих сферах.

"Окремо в ході зустрічі ми обговирили перспективи азербайджанського бізнесу у приватизації в Україні. Ми розраховуємо на активну участь наших партнерів", – сказав Зеленський.

Президент переконаний, що візит його азербайджанського колеги є знаковим – "наповнює стратегічне партнерство між нами у політичній, економічній та дуже важливій безпековій площинах“.