Росія масовано перекидає військову техніку зі сходу країни до кордонів України.

Це зафіксували аналітики проєкту журналістських розслідувань Conflict Intelligence Team.

 

 

За минулий тиждень Росія перекинула сотні одиниць військової техніки, включно з реактивними системами залпового вогню, зі Сибіру та Далекого Сходу в західні реґіони країни. Про це стверджують аналітики проєкту журналістських розслідувань Conflict Intelligence Team, які вивчили численні відео, опубліковані в соцмережах.

 

«З початку січня ми зібрали понад три десятки відео, де видно потяги з військовою технікою. Багато з цих потягів зафільмовані вже за межами Східного військового округу, звідки вони власне виїжджали. Таке перекидання техніки мало б обґрунтовуватися масштабними військовими навчаннями, які були, наприклад, у серпні-вересні минулого року “Запад-2021”. Зараз же таких навчань не передбачено», – розповів засновник Conflict Intelligence Team Руслан Лєвієв.

 

За даними CTI, військові сили вирушають із Бурятії, Забайкальського краю, Амурської області та Приморського краю. Розслідувачі припустили, що техніка належить до з'єднань чотирьох армій Східного військового округу — 5-ї, 29-ї, 35-ї та 36-ї.

 

«Склад техніки, що перевозять, досить різноманітний — на платформах ми зауважили вантажівки, автозаправники, танки, бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган». Крім того, на відео з Новосибірська ми помітили, ймовірно, ЗРК «Тор» або ЗСУ «Шилка». Разом з технікою в пасажирських та товарних вагонах їде і особовий склад, проте точно його чисельність встановити складно», – зазначено в матеріалі Conflict Intelligence Team.

 

За твердженням Conflict Intelligence Team, таке широке залучення сил не дозволяє пояснити перекидання техніки місцевими навчаннями. «Найімовірніше, що техніка долучиться до сил, зосереджених у Криму та реґіонах, що межують з Україною», – вважають у CIT.

 

При цьому в тому ж матеріалі стверджують, що евентуальний напад на українські території може бути відкладено через погодні умови, оскільки через теплу зиму ґрунт на сході України поки що не замерз. Розслідувачі вважають, що це може змусити перенести операцію на лютий.

13.01.2022

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