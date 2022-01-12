Нуланд заявила, що Росія може планувати провокацію "під чужим прапором" проти України.

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани диверсій та внутрішньої дестабілізації щодо України.

Про це вона розповіла під час брифінґу у Вашінґтоні, повідомляє "Голос Америки".

"Саме Росія створила цю кризу з нічого. Саме Росія накопичила 100 000 військовиків на кордонах України. Саме Росія приготувала внутрішні диверсії, дестабілізацію та варіанти [дій] під чужим прапором для України. Саме Росія вивергнула дезінформацію та брехню про Україну, США та НАТО, щоб виправдати власні дії", – сказала Нуланд.

Заступниця державного секретаря наголосила, що саме Росія виступає агресором, натомість Україна чітко заявила, що не має намірів загрожувати РФ. Зі слів Нуланд, Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу.

Нуланд також наголосила, що НАТО не становить загрози для Росії, а рішення щодо членства в Альянсі ухвалюють лише країни, котрі прагнуть стати членами Альянсу, та країни-члени.