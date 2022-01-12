Роскомнадзор тисне на українські видання через провайдерів.

Українське інтернет-видання "Новинарня", котре спеціалізується на військовій тематиці, отримало сповіщення від українського хостинг-провайдера TheHost із вимогою Роскомнадзору зняти зі сайту публікацію. Російських цензорів обурив контент про українську націоналістичну організацію УНА-УНСО, датований іще 2019 роком.

Як повідомив головний редактор "Новинарні" Дмитро Лиховій, росіяни вимагали стерти публікацію "в течении суток", ще й відзвітувати Роскомнадзору (повна назва – Служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій). Претензія до контенту – "...как содержащего призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка".

"Звісно, ми неодноразово писали про УНСО, як і про "Правий сектор", УПА, Меджліс, полк "Азов" і т.д. Але подібне сповіщення отримуємо вперше. Я відповідаю провайдеру, що Роскомнадзор, звісно, не має юрисдикції в Україні. Тим більше, що йдеться про політичну позицію держави-агресора і внутрішні справи України", – прокоментував Лиховій.

Компанія TheHost прислала "Новинарні" пояснення, в котрій ствердила, що хостинг-провайдер "зобов'язаний як мінімум переадресовувати абсолютно всі скарги клієнтам".

Усе ж хостер порадив стерти публікацію: "Якщо ви хочете, щоб ваш сайт був доступний на території СНД, ми рекомендуємо видалити статтю, оскільки IP буде заблокована, РКН і у всіх клієнтів, інтернет-провайдери, які використовують списки заблокованих IP, ваш сайт буде недоступним", – цитує Дмитро Лиховій.

Редактор івано-франківського видання "КУРС" Сергій Борис написав у коментарях до facebook-посту Лиховія, що український хостинг дуже часто потурає Роскомнадзору.

"РКН формулює вимоги у неймовірно нахабний спосіб. Так, наче тут просто їхня юрисдикція і ти змушений виконувати ухвалу якогось ставропольського суду. Це дико вибішує. На жаль, наші хостинг-провайдери майже завжди поступаються їхнім вимогам. Хостять купу клієнтів, для яких СНД-аудиторія важлива, не хочуть проблем", – обурився Борис.

Головний редактор видання "Главком" Віктор Шлінчак розповів, що кілька років тому претензія Роскомнадзору надійшла до хотсера інтернет-сайту у Німеччині, і німецька компанія на вмогу росіян навіть погодилася заблокувати ресурс.

"Ми у "Главкомі" не видалили статтю про марш за федералізацію, який був у Росії. Німецький хостинг нас заблокував. Був великий скандал, дійшли до канцелярії канцлера. Перекинули дзеркало на інший. З того часу (з 2014-го) "Главком" в Росії недоступний, хіба через VPN", – розповів Шлінчак.

Віктор поінформував, що тоді про блокування сайту написали Deutsche Welle і Reuters, виник резонанс, і німецькому хостерові перепало на горіхи ще й від своїх.

Дмитро Лиховій проігнорував вимогу "Роскомнадзору". "Це ж себе не поважати, якщо погоджуватися", – пояснив він.