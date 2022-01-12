Блінкен заявив Кулебі, що НАТО готове посилити присутність у прифронтових державах.

 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відбув телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Очільники дипломатичних відомств обговорили хід переговорів між російською та американською делегаціями в Женеві 10 січня.

 

 

Як повідомила пресова служба МЗС, дипломати узгодили подальші кроки України та США, зокрема з огляду на наступні дипломатичні контакти із Російською Федерацією в форматі Ради НАТО-Росія та Постійної ради ОБСЄ. 

 

Сторони наголосили на взаємній відданості дипломатичному принципу "жодних домовленостей щодо України без України".

 

Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен обговорили подальше втілення комплексного пакету стримування Росії від подальшої агресії, зокрема жорсткі економічні санкції проти РФ та практичне зміцнення обороноздатності Збройних Сил України. 

 

Кулеба висловив вдячність США за підтримку та відзначив єдність позицій Києва та Вашингтона на тлі російських погроз і ультиматумів.

 

“Завдяки активній дипломатичній роботі Україна має потужну міжнародну підтримку. Серед наших партнерів зростає розуміння, що євроатлантичний простір буде в безпеці лише тоді, коли Україна буде в безпеці. Ми разом активно втілюємо цю безпекову формулу. Переговори в Женеві довели, що наша сила полягає в єдності та узгодженості позицій на тлі російських ультиматумів”, – заявив Кулеба.

 

Державний секретар Ентоні Блінкен запевнив українського колегу Дмитра Кулебу в готовності США посилити оборонну підтримку України, а також зробити інші рішучі кроки для стримування Росії.

 

"Блінкен підтвердив: якщо Росія обере шлях продовження конфлікту, Сполучені Штати, наші союзники та партнери готові зробити так, щоб економіка РФ зазнала величезних витрат, а також готові посилити присутність НАТО у прифронтових державах Альянсу та збільшити оборонну допомогу Україні", – поінформували у Держдепі.

 

12.01.2022

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