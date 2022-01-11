Помер президент Європарламенту Давід-Маріа Сассолі.

За два дні мала завершитися його каденція й обрали б наступника.

Голова Європарламенту Давід-Маріа Сассолі (David-Maria Sassoli) помер у вівторок зранку, 11 січня. Про це повідомив телеканал ARD з покликом на твіт речника політика Роберто Куїльо (Roberto Cuillo). На момент смерті Сассолі було 65 років.

«Давід Сассолі помер о 01:15 11 січня. Дата і час похорону будуть повідомлені в найближчі кілька годин», – написав Куїльо у Twitter. За його інформацією, Сассолі помер у шпиталі міста Авіано, що в італійській провінції Фріулі-Венеція-Джулія.

У понеділок, 10 грудня, Сассолі був шпиталізований через ускладнення, пов'язані з порушеннями роботи імунної системи. Всі заплановані заходи за участю президента Європарламенту було скасовано.

Це стало його другою шпиталізацією за останній рік. Раніше Сасолі потрапив до лікарні 15 вересня через тяжку пневмонію. Її причиною не був коронавірус.

Ще місяць тому Сассолі оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру для переобрання президентом ЄП на наступну каденцію. Він це пояснив бажанням «не розколювати європейську більшість». Термін його мандата завершувався в січні. Вибори його наступника на другу половину парламентського терміну було призначено на 13 січня.

Італійського журналіста та телемодератора, члена Демократичної партії Давіда-Маріа Сассолі було обрано до Європарламенту 2009 року. З 2014 до 2019 року він був віцепрезидентом Європарламенту. Третього липня 2019 року він очолив ЄП. 30 квітня 2021 року МЗС Росії запровадило санкції проти Сассолі (йому закрито в'їзд до Росії) у відповідь на санкції ЄУ, запроваджені після отруєння Олексія Навального.