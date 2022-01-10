Раптове закінчення свят

До Василя і Йордану ще треба дожити, але вже ціла купа людей мусили відриватися від святкових столів і перейматися нагальними проблемами. А все через іноземців, в яких інший графік життєдіяльності. Огляд подій тижня в Україні.

Візит тижня

Поки соціально активні громадяни виглядали, на якій карпатській полонині вигулькне Президент Зеленський і який коломойський складатиме йому компанію, в Україну завітав Жозеп Боррель. Через відсутність в зоні досяжності першої особи держави бесідувати з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ і возити його на Донбас взявся прем'єр Шмигаль.

За три дні перебування на наших теренах Боррель анонсував весняний саміт Асоціації Україна – ЄС і сказав те, що від нього хотіли почути українці, паралельно поставивши діагноз росіянам.

"Російське керівництво має намір повернути годинник назад, до старих часів логіки холодної війни. Такий тип розмежування сфер впливу не належить до 2022 року: Ялти-2 бути не може", – констатував Верховний представник ЄС.

Для тих в Кремлі, кому особливо туго доходить, Боррель пояснив:

"Немає сумніву, що Росія є стороною цього конфлікту, а не посередником, як вона часто стверджує. Наша головна мета – змусити Росію піти на деескалацію напруги. Будь-яка подальша агресія проти України матиме величезні наслідки та великі втрати для Росії".

Для вітчизняних шукачів глобальної "зради" під кожним кущем дипломат виділив пігулку заспокійливого: «Будь-які дискусії про Україну вимагають присутності України за столом переговорів. У Європі не може бути безпеки без безпеки в Україні».

Наживо почути сеньйора Жозепа Зеленський не зміг, а команда Володимира Олександровича придумала досить кволе виправдання патрону – за статусом не личить Президентові зустрічатися з розмаїтими представниками, нехай навіть верховними і навіть з ЄС.

Прикро буде, якщо ту "відмазку" почують поважні люди в Європі і зроблять свої висновки.





Секретар тижня

Активно походити по телевізорах і згадати про Україну вкотре вирішив державний секретар США Ентоні Блінкен. На CNN він спочатку резонно зауважив, що не очікує проривів на переговорах Сполучених Штатів і Росії з питань безпеки, але притаманний демократам оптимізм таки вирвався на волю заявою:

"У нас буде можливість викласти свої міркування. Росіяни зроблять те ж саме, і ми подивимося, чи є підстави для руху вперед".

Проте тверезі думки врешті взяли гору і держсекретар дійшов висновку на кшталт того, який зробив Боррель.

"Думаю, що це одна з цілей президента Путіна – знову поширити сферу впливу на країни, які раніше входили в Радянський Союз. Як ми вже говорили, це неприйнятно. Ми не можемо повернутися до світу, розділеного на сфери впливу. Це був очевидний шлях до нестабільності, до конфлікту, до світових воєн. Ми не будемо повертатися до цього", – заспокоїв розумінням ситуації Блінкен.

На каналі АВС держсекретар був ще конкретнішим.

"Дуже складно побачити прогрес в умовах ескалації, коли Росія приставила пістолет до голови України, розмістивши 100 тисяч військовослужбовців біля її кордонів", – заявив Блінкен.

Блінкена, і особливо радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, зараховують до "голубів" адміністрації Байдена, які заради навіть дуже рахітичного миру можуть піти на поступки росіянам. Останніми виступами держсекретар спростовує такі твердження, тепер пасує щось і радникові духопідйомне сказати.





Генсеки тижня

Легку деградацію Північноатлантичного альянсу можна було помітити після виступів з різницею у кілька днів колишнього і чинного генеральних секретарів НАТО.

Спочатку Андерс Фог Расмуссен (очолював Альянс з 2009 до 2014) каже:

"Ми обіцяли Грузії та Україні місця за столом НАТО у 2008 році, і час нам розробити план дій з реалізації нашої обіцянки. Якщо необхідно, ми можемо це зробити з обмовкою, що стаття 5 НАТО поширюється тільки на території, підконтрольні Києву і Тбілісі".

Президента РФ данський політик порівняв з "швейцаром", який вирішує, кого пускати в НАТО, а перед ким зачинити двері.

Натомість наступник Расмуссена Єнс Столтенберг несподівано заявив, що Альянс готовий працювати над покращенням відносин з РФ, а для досягнення компромісів між НАТО і Росією у майбутньому може знадобитися низка зустрічей. Щоправда, перед початком Комісії Україна-НАТО той самий Столтенберг вже казав діаметрально протилежне:

"Ми дуже чітко заявляли, що ми не підемо на компроміс щодо права жодної держави у Європі обирати свій власний шлях, у тому числі щодо безпекових домовленостей, частиною яких вона хоче бути. Тому фундаментальним є непорушення цього принципу".

Плутатися в фундаментальних питаннях геть не пасує на такій посаді. Тому сподіватимемося, що Столтенберг у 2014 році, щойно сівши у крісло генсека, заявляв про потребу не союзу з Росією, а захисту від неї. Прикро буде, якщо у ході своєї еволюції Столтенберг таки просякне бажанням задружитися з РФ і тамтешнім "швейцаром".

Засланець тижня

Претензії щодо вітчизняних спецслужб на предмет того, що вони "мишей не ловлять", тобто ні одного українського Джеймса Бонда у табір ворогів не заслали, – безпідставні.

Свого часу Росію в ООН представляв такий собі Чуркін, кожен виступ якого перед об'єднаними націями бив по репутації РФ, як "Джавелін" з "Байрактаром".

Чуркін пішов, і його функції перейняв новий наш чоловік у Москві. Комічний персонаж Лавров, який очолює російське зовнішньополітичне відомство, має заступника Рябкова, і той представляє РФ на переговорах зі США щодо "гарантій безпеки". Переговори апріорі передбачають виважену дипломатичну мову, але то не до Рябкова, який напередодні зустрічі в Женеві вистрілив:

"Навіть неспеціалісту зрозуміло, що вимагати від Росії поступок у ситуації, коли саме НАТО протягом усіх останніх десятиліть прагне "відтіснити" нашу країну і перевести її якщо не на роль підлеглого, то, в будь-якому випадку, на другі ролі в європейській і міжнародній політиці, причому зробити це із завдаванням прямого збитку нашій безпеці, більше не вийде. Так що НАТО треба збирати манатки і вирушати на рубежі 1997 року".

Щоб ніхто не сумнівався у здібностях росіянина, товариш Сєргєй додав:

"Для нас важливіші інші пріоритети: нерозширення НАТО, ліквідація створеної інфраструктури, відмова від заходів, причому не на взаємній основі, а на односторонній основі з боку Заходу".

Після таких ескапад навіть у дипломатичному середовищі виникає бажання зарядити оратору межи очі. Американці в плані дипломатичного етикету з рівня приматів виросли, але належні висновки зроблять. А за Рябковим варто буде спостерігати уважніше, бо такі глибоко законспіровані шкідники варті всіх криптовалют світу.