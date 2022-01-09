Близько 6 тисяч осіб затримано в Казахстані під час акцій протесту.

У країні оголошено жалобу за загиблими в сутичках.

 

 

Казахстанські правоохоронці затримали під час заворушень майже шість тисяч осіб. Про це у неділю, дев’ятого січня, повідомила пресслужба президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва за підсумками засідання оперативного штабу. Силовики стверджують, що серед затриманих багато іноземців.

 

«Наразі порушено 125 кримінальних справ, до органів поліції доставлено 5,8 тис. осіб, серед них є значна кількість іноземців. Силовими структурами вживаються всі необхідні заходи щодо повного відновлення громадського порядку та безпеки в країні», – йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті президента Казахстану.

 

Водночас Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання близько 300 людей, які на автомобілях та пішки намагалися покинути межі країни. МВС також уточнило кількість загиблих правоохоронців. Згідно з новими даними, загинуло 16 осіб. Окрім того, під час протестів постраждали 1,3 тисячі поліціянтів, співробітників Нацгвардії та Міноборони, а також спеціальних органів Казахстану.

 

10 січня оголошено в Казахстані Днем загальнонаціональної жалоби «у зв'язку з численними людськими жертвами внаслідок трагічних подій у низці реґіонів країни». Даних про загиблих і постраждалих серед цивільного населення влада Казахстану поки що не повідомляє. Дитячий омбудсмен заявила про загиблу в Алмати 11-річну дитину.

09.01.2022

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