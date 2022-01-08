Працівники Комітету нацбезпеки Казахстану затримали свого екскерівника Масімова.

Його та ще кількох осіб звинувачують у державній зраді.

Спецслужби Казахстану затримали колишнього керівника Комітету нацбезпеки Каріма Масімова. Про це повідомила пресслужба КНБ. Масімову та ще кільком особам, чиї прізвища не розголошують, закидають державну зраду.

«6 січня поточного року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан. Цього ж дня за підозрою у скоєнні цього злочину затримано та запроваджено в ізолятор тимчасового тримання колишнього голову КНБ Масімова К.К. та інших осіб. Інша інформація для користі слідства розголошенню не підлягає», – йдеться у пресрелізі КНБ.

Нагадаємо, що свою посаду Масімов втратив у розпал протестів і масових заворушень, які відбулися в Алмати. У ніч на шосте січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення новим головою КНБ Єрмека Сагімбаєва. До цього 55-річний Сагімбаєв обіймав посаду начальника Служби державної охорони Казахстану.

56-річний Карім Масімов довгі роки входив у найвище керівництво країни. Він двічі ставав прем'єр-міністром – спочатку у 2007–2012 роки, а потім у 2014–2016 роках. У проміжку між прем'єрством він керував Адміністрацією президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Комітет нацбезпеки Казахстану Масімов очолив у вересні 2016 року. Він генерал-лейтенант національної безпеки. Багато аналітиків називає його однією з центральних політичних постатей в історії сучасного Казахстану. Відомо, що Масімов був близькою довіреною особою колишнього президента Назарбаєва.