Працівники Комітету нацбезпеки Казахстану затримали свого екскерівника Масімова.

Його та ще кількох осіб звинувачують у державній зраді.

 

 

Спецслужби Казахстану затримали колишнього керівника Комітету нацбезпеки Каріма Масімова. Про це повідомила пресслужба КНБ. Масімову та ще кільком особам, чиї прізвища не розголошують, закидають державну зраду.

 

«6 січня поточного року Комітетом національної безпеки розпочато досудове розслідування за фактом державної зради, за статтею 175 частини 1 Кримінального кодексу Республіки Казахстан. Цього ж дня за підозрою у скоєнні цього злочину затримано та запроваджено в ізолятор тимчасового тримання колишнього голову КНБ Масімова К.К. та інших осіб. Інша інформація для користі слідства розголошенню не підлягає», – йдеться у пресрелізі КНБ.

 

Нагадаємо, що свою посаду Масімов втратив у розпал протестів і масових заворушень, які відбулися в Алмати. У ніч на шосте січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення новим головою КНБ Єрмека Сагімбаєва. До цього 55-річний Сагімбаєв обіймав посаду начальника Служби державної охорони Казахстану.

 

56-річний Карім Масімов довгі роки входив у найвище керівництво країни. Він двічі ставав прем'єр-міністром – спочатку у 2007–2012 роки, а потім у 2014–2016 роках. У проміжку між прем'єрством він керував Адміністрацією президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

 

Комітет нацбезпеки Казахстану Масімов очолив у вересні 2016 року. Він генерал-лейтенант національної безпеки. Багато аналітиків називає його однією з центральних політичних постатей в історії сучасного Казахстану. Відомо, що Масімов був близькою довіреною особою колишнього президента Назарбаєва.

08.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Хто підпалив Казахстан?
Максим МУЛЯР
«Газові» протести в Казахстані переросли ледь не в громадянську війну. Вперше війська ОДКБ будуть використані для придушення революційних виступів в одній з країн-членів. Спробуймо розібратися, як до цього дійшло і cui prodest.
06.01.22 | | У світі
Хто як Батько
Василь Паращак
«Батьками не народжуються, ними стають». Історія святого Йосифа, покликаного стати для Ісуса «тінню на землі Небесного Батька»
06.01.22 | | Минуле
Темний шоколад покращує настрій
Трішки гіркого темного шоколаду щодня збільшує кількість корисних бактерій в кишківнику та підіймає настрій.
05.01.22 | | Наука
Поетами не народжуються
Юрій Винничук
Схиливши голови додолу Під перестук важких хвилин,  Забувши все, згубивши волю,  Бредуть поярмлені воли  
05.01.22 | | Дискурси
Навіки у 2021 році залишились...
Наскільки гротескно в теперішньому суспільстві переплітаються низькі новини із таблоїдів і клікбейт соцмереж із печальними втратами великих. І біль від тих втрат часами аж надто сильний. 
05.01.22 | | Україна
Правдивий голос парубоцький
   Юлія Овсяник
Парубоцтво з Майстерні чоловічого гуртового співу виконує давню пісню так, як її відчуває і розуміє. Адже спів, якщо він справжній, якщо це катарсис, він зливається з людським єством, так, ніби сама людина і є співом.
05.01.22 | | Штука
Котяча партизанка
Олександр Ірванець
Горді рівненські коти, нащадки славних бойових котів Волині, не збиралися терпіти подібне звіряче знущання з боку нацистських тварюк. Тож одного теплого літнього дня 1943 року...
04.01.22 | | Дискурси
Конституція та українська антикорупція
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Механізм реалізації рішень Конституційного Суду лишається зламаним, а Президент ухвалює дефектні укази оперативно й щедро
04.01.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.