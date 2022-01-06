ОДКБ введе війська в Казахстан для придушення протестів.

Відповідне рішення ухвалила військовий Рада ОДКБ на прохання президента Казахстану.

Рада Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення скерувати «колективні миротворчі сили ОДКБ» до Казахстану. Про це повідомив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, котрий наразі виконує також обов’язки голова Ради ОДКБ.

«У зв'язку зі зверненням президента Республіки Казахстан К.-Ж.К.Токаєва та через загрозу національній безпеці та суверенітету Республіки Казахстан, викликану, в тому числі, втручанням ззовні, Рада колективної безпеки ОДКБ відповідно до статті 4 Договору про колективну безпеку ухвалила рішення скерувати колективні миротворчі сили ОДКБ до Республіки Казахстан на обмежений за часом період з метою стабілізації та нормалізації обстановки у цій країні», – написав Пашинян на своїй сторінці у Facebook.

Раніше стало відомо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до партнерів з ОДКБ. Про це повідомив інформаційний портал lenta.ru.

«Покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ – надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози… Насправді це вже не загроза, це підрив цілісності держави і найголовніше – це напад на наших громадян, які просять мене як главу держави в терміновому порядку надати їм допомогу», – зазначив Токаєв. Він заявив, що вважає звернення доречним та своєчасним.